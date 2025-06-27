今午後雷陣雨「有達大雨等級以上機會」 高溫炎熱防熱衰竭

昨天受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛，並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天維持偏東風環境，高空冷心低壓仍在台灣上空影響，大氣不穩定度高，各地大致為多雲時晴轉午後多雲有雷陣雨天氣，持續有降較大雨勢機會。

他說，在高層吹偏南風，底層吹偏東風，預估中部以南降雨可能與昨天類似，偶有較大雨勢發生，有達大雨等級以上機會，其餘地區仍有短暫雨或雷雨，不過午後雷雨預測難度高，仍須即時看對流發展而定。

各地雲量稍多，高溫上升有限，薛皓天表示，但局部仍有35度左右高溫機會，特別是大台北盆地、中南部內陸地區需多留意，建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

周末天氣方面，薛皓天表示，明天、周日大致為偏東到東南風環境，且台灣附近低壓系統多，整體大氣不穩定度高，水氣偏多，各地維持晴午後多雲雷陣雨天氣。預估近山地區偶有較大雨勢發生，西半部平地仍有受到熱對流擴散影響，局部有短暫雨。氣溫方面會達36度以上高溫區域少，不過仍有接近36度的可能，同樣是雙北地區及中南部內陸地區高溫較明顯。

至下周五前受到高壓壟罩影響，環境維持偏東風，大致也為夏季晴午後多雲短暫雨天氣。他說，預報顯示高壓中心較接近台灣，白天高溫明顯，要多留意36度以上高溫。午後雷陣雨大多集中在近山地區，局部往西半部平地擴散，帶來短暫雨。

薛皓天表示，下周六西風增強，轉西南風環境，上午前中部以南沿海地區有零星短暫雨機會，午後降雨也大多集中於近山地區，不過台北盆地受西南風沉降作用，氣溫炎熱，不排除有36至38度左右高溫，中南部內陸地區也有36度左右高溫機會。

近期有無颱風生成可能性？薛皓天表示，目前在南海至關島一帶的大低壓槽有熱帶擾動在發展，預報顯示太平洋高壓偏強，高壓中心在東海且有進入中國浙江甚至往福建沿海移動，台灣完全受高壓壟罩，目前模式預估在7月初關島附近有颱風生成，預計沿著高壓邊緣，向東北方移動朝日本東方海面，不影響台灣。後續是否有變化，仍須持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。