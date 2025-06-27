快訊

114分科測驗衝刺／歷史科重圖表、史料判讀 「主題式」複習事半功倍

賴清德「打掉雜質」爭議 黃暐瀚：不是指在野黨 而是6個字

對等關稅有機會延期 川普：美中已達成貿易協議「可望打開中國市場大門」

今午後雷陣雨「有達大雨等級以上機會」 高溫炎熱防熱衰竭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中部以南降雨可能與昨天類似，偶有較大雨勢發生，有達大雨等級以上機會，其餘地區仍有短暫雨或雷雨。本報資料照片
中部以南降雨可能與昨天類似，偶有較大雨勢發生，有達大雨等級以上機會，其餘地區仍有短暫雨或雷雨。本報資料照片

昨天受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛，並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天維持偏東風環境，高空冷心低壓仍在台灣上空影響，大氣不穩定度高，各地大致為多雲時晴轉午後多雲有雷陣雨天氣，持續有降較大雨勢機會。

他說，在高層吹偏南風，底層吹偏東風，預估中部以南降雨可能與昨天類似，偶有較大雨勢發生，有達大雨等級以上機會，其餘地區仍有短暫雨或雷雨，不過午後雷雨預測難度高，仍須即時看對流發展而定。

各地雲量稍多，高溫上升有限，薛皓天表示，但局部仍有35度左右高溫機會，特別是大台北盆地、中南部內陸地區需多留意，建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

周末天氣方面，薛皓天表示，明天、周日大致為偏東到東南風環境，且台灣附近低壓系統多，整體大氣不穩定度高，水氣偏多，各地維持晴午後多雲雷陣雨天氣。預估近山地區偶有較大雨勢發生，西半部平地仍有受到熱對流擴散影響，局部有短暫雨。氣溫方面會達36度以上高溫區域少，不過仍有接近36度的可能，同樣是雙北地區及中南部內陸地區高溫較明顯。

至下周五前受到高壓壟罩影響，環境維持偏東風，大致也為夏季晴午後多雲短暫雨天氣。他說，預報顯示高壓中心較接近台灣，白天高溫明顯，要多留意36度以上高溫。午後雷陣雨大多集中在近山地區，局部往西半部平地擴散，帶來短暫雨。

薛皓天表示，下周六西風增強，轉西南風環境，上午前中部以南沿海地區有零星短暫雨機會，午後降雨也大多集中於近山地區，不過台北盆地受西南風沉降作用，氣溫炎熱，不排除有36至38度左右高溫，中南部內陸地區也有36度左右高溫機會。

近期有無颱風生成可能性？薛皓天表示，目前在南海至關島一帶的大低壓槽有熱帶擾動在發展，預報顯示太平洋高壓偏強，高壓中心在東海且有進入中國浙江甚至往福建沿海移動，台灣完全受高壓壟罩，目前模式預估在7月初關島附近有颱風生成，預計沿著高壓邊緣，向東北方移動朝日本東方海面，不影響台灣。後續是否有變化，仍須持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫

延伸閱讀

高溫炎熱午後雷陣雨 明天南方雲系北移2地區注意雨勢

周末之後颱風恐生成？天氣風險：最新預報大改動

午後雷陣雨開炸 從北到南14縣市大雨特報至晚上

今熱爆恐飆極端高溫！午後雷陣雨範圍更廣 下周不排除颱風生成

相關新聞

午後大雷雨恐冰雹！專家：下周颱風機率4成「路徑像天女散花」

昨天各地區最高氣溫約在35至37度，今天依舊高溫炎熱天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「...

冷心低壓今將通過台灣 專家：南部注意旺盛午後熱對流

「冷心低壓發揮了它的功效，讓大氣不穩定度明顯提高」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天從...

北市動物園瀕危斑哥羚羊剩5母恐「斷香火」 休士頓直送公羊、11月亮相

台北市立動物園目前僅存5隻母性斑哥羚羊，面臨「斷香火」問題，正逢台北與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園今天宣布，贈...

年破260萬人次 長榮航空飛航休士頓10周年 載客率達9成

長榮航空桃園-休士頓航線，今年邁入開航10周年，載客率長年保持9成。長榮航空與休士頓旅遊局在休士頓動物園舉辦記者會，休士...

今午後雷陣雨「有達大雨等級以上機會」 高溫炎熱防熱衰竭

昨天受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛，並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。天氣風險公司天氣分析師...

今午後雷雨恐更劇烈 鄭明典：冷心低壓就在台灣正上空

冷心低壓今天將通過台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高層冷心低壓就在台灣正上空，一起來觀察今天的天氣變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。