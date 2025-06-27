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今午後雷雨恐更劇烈 鄭明典：冷心低壓就在台灣正上空

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，高層冷心低壓就在台灣正上空。圖／取自中央氣象署網站
鄭明典表示，高層冷心低壓就在台灣正上空。圖／取自中央氣象署網站

冷心低壓今天將通過台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高層冷心低壓就在台灣正上空，一起來觀察今天的天氣變化。

中央氣象署說，冷心低壓常出現在夏秋季節的洋面上空，它是個在高空逆時鐘旋轉的渦旋，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛。因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。

中央氣象署表示，雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展，進而誘發出地面氣旋，如熱帶性低氣壓或颱風的現象。

今天台灣附近吹偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率，當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風。

雷雨 氣象署 氣象局

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