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冷心低壓今將通過台灣 專家：南部注意旺盛午後熱對流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天冷心低壓在台灣南部上空通過，要持續注意旺盛午後熱對流，可能引發的短時間強降雨現象，外出時要特別留意天氣變化的情況。本報資料照片
今天冷心低壓在台灣南部上空通過，要持續注意旺盛午後熱對流，可能引發的短時間強降雨現象，外出時要特別留意天氣變化的情況。本報資料照片

「冷心低壓發揮了它的功效，讓大氣不穩定度明顯提高」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天從屏東山區點火的熱對流，一路向北延燒到台中，沿路不斷有單點短時豪大雨出現，瞬間的雨勢不小，屏東還有冰雹發生。

吳聖宇說，今天冷心低壓在台灣南部上空通過，要持續注意旺盛午後熱對流，可能引發的短時間強降雨現象，外出時要特別留意天氣變化的情況。

什麼是冷心低壓？中央氣象署說，冷心低壓常出現在夏秋季節的洋面上空，它是個在高空逆時鐘旋轉的渦旋，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。

氣象署表示，冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛。因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展，進而誘發出地面氣旋，如熱帶性低氣壓或颱風的現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 屏東

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