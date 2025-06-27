林芳郁失智新書有感 陳文茜向重症醫護致敬：謝謝你們為我們留下來

整形外科醫師林靜芸的「謝謝你留下來陪我」一書，揭露她與罹患失智症的丈夫、名醫林芳郁的故事。資深媒體人陳文茜表示，她5年前就聽聞她所尊敬的林芳郁醫師失智，非常遺憾也傷感。她想表達的不只是林靜芸對林芳郁曲折的不保留的晚年之愛，罹癌的她有感而發，「謝謝你們為我們留下來，向所有台灣重症醫療人員致敬」。

陳文茜在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，林芳郁是她宜蘭羅東的同鄉，在外若聚會碰面時，經常聊起雙方都認識的長輩。林芳郁夫妻是班對，我和他們的台大醫學院幾位同班同學，非常熟識，經常一起旅遊。

日前《謝謝你留下來陪我》新書發表會，陳文茜表示，林靜芸看起來那麼聰明又無助，脆弱又堅強，在生命輪迴踩踏的過程中，林靜芸從Deny（否認），到王子丈夫瘋狂的行為，兩人彼此不同的迷路之詩中，林靜芸終於鼓起勇氣告訴自己，「林芳郁，你失智了」。「這是我認識她以來，最佩服的一刻。我看到生命在痛苦中的靭力，拔起，再出發」。

她說，她想表達的，不只是林靜芸對林芳郁曲折的不保留的晚年之愛。

陳文茜長年積極抗癌，她透露，近期住在台大癌醫陸陸續續近7個月，回家日子愈來愈少；這裡都是重症病患，經常她被送到地下手術或者檢驗室時，會聽到病人嚎叫的聲音，那種對生命的渴望，對死亡的恐懼，淒狂之聲，直踏路過每個人的心裡。

她說，護理師不但沒有抱怨，還很體諒病患，認為或許有助發洩內心深處的情緒、會覺得好點。患者對於睡著後的黑暗是恐懼的，寧可睜大眼睛，淒然淚下，哀嚎吶喊，那是感受生命仍然存在的方式。尤其孩子還小的媽媽。

陳文茜這段期間，新冠疫情進入高峰，台灣各大醫院皆處於醫護崩潰狀態。她住院的樓層，1名護理師被迫照顧近8床，因為人力幾近崩潰。包括她這個複雜疾病的患者，「一早就急救，她可以當我的女兒，個子小小的，一早就急忙與值班醫師尋找ICU救援」，其他有幾名症末近安寧患者，則是經常性的吐血、抽水。因為太多人不小心，甚至不戴口罩，把新冠病毒帶進醫院，原本人力不足的醫療體系現在幾乎進入崩潰階段。

陳文茜說，她的救命恩人楊志新院長的兒子也是醫生，「他婚禮當天，被要求值班，因為原值班醫師感染了Covid，後來是Call他的同事，自己下來值班」。她能回報的就是繼續過好日子，感染了，吃個藥，休息幾天，之後每天照常過愜意的生活。

陳文茜表示，台灣大醫院的醫護普通都過著沒有品質的生活，「因為他們選擇了對他們不認識的人，救他們的命，而且呵護他們」。相對於多數人，醫護付出了青春，體力，健康，換得的是不成比例的薪資。這些人願意留下來，沒有跳去搞醫美、減肥、理財，為這些生命垂危的患者，勞心勞力。

她說，用「偉大」神話權力人物，她始終有保留；但她在台大癌醫，過去在振興醫院、台北榮總，自己親自體會。每次進入開刀房手術麻醉前，她都請團隊給她1分鐘，表達衷心的感謝。

陳文茜表示，她想藉用林靜芸的話，對台灣所有重症科醫療人員，說句：「謝謝你們留下來陪我們」。「你們使我們對未來仍有夢，仍有期盼，那怕是接近生命極可能倒數的我」。多年之後，當你數次在生與滅的夾縫中喘息時，或多或少你會想起這段文字，萃取出一些感覺，恢復流淚的能力，感恩自己的幸福是他人如何煉成而獲得的。它並不理所當然。「希望你們願意跟著我說：謝謝你們留下來陪我們」。