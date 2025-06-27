快訊

114分科測驗衝刺／歷史科重圖表、史料判讀 「主題式」複習事半功倍

賴清德「打掉雜質」爭議 黃暐瀚：不是指在野黨 而是6個字

對等關稅有機會延期 川普：美中已達成貿易協議「可望打開中國市場大門」

聽新聞
0:00 / 0:00

林芳郁失智新書有感 陳文茜向重症醫護致敬：謝謝你們為我們留下來

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

整形外科醫師林靜芸的「謝謝你留下來陪我」一書，揭露她與罹患失智症的丈夫、名醫林芳郁的故事。資深媒體人陳文茜表示，她5年前就聽聞她所尊敬的林芳郁醫師失智，非常遺憾也傷感。她想表達的不只是林靜芸對林芳郁曲折的不保留的晚年之愛，罹癌的她有感而發，「謝謝你們為我們留下來，向所有台灣重症醫療人員致敬」。

陳文茜在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，林芳郁是她宜蘭羅東的同鄉，在外若聚會碰面時，經常聊起雙方都認識的長輩。林芳郁夫妻是班對，我和他們的台大醫學院幾位同班同學，非常熟識，經常一起旅遊。

日前《謝謝你留下來陪我》新書發表會，陳文茜表示，林靜芸看起來那麼聰明又無助，脆弱又堅強，在生命輪迴踩踏的過程中，林靜芸從Deny（否認），到王子丈夫瘋狂的行為，兩人彼此不同的迷路之詩中，林靜芸終於鼓起勇氣告訴自己，「林芳郁，你失智了」。「這是我認識她以來，最佩服的一刻。我看到生命在痛苦中的靭力，拔起，再出發」。

她說，她想表達的，不只是林靜芸對林芳郁曲折的不保留的晚年之愛。

陳文茜長年積極抗癌，她透露，近期住在台大癌醫陸陸續續近7個月，回家日子愈來愈少；這裡都是重症病患，經常她被送到地下手術或者檢驗室時，會聽到病人嚎叫的聲音，那種對生命的渴望，對死亡的恐懼，淒狂之聲，直踏路過每個人的心裡。

她說，護理師不但沒有抱怨，還很體諒病患，認為或許有助發洩內心深處的情緒、會覺得好點。患者對於睡著後的黑暗是恐懼的，寧可睜大眼睛，淒然淚下，哀嚎吶喊，那是感受生命仍然存在的方式。尤其孩子還小的媽媽。

陳文茜這段期間，新冠疫情進入高峰，台灣各大醫院皆處於醫護崩潰狀態。她住院的樓層，1名護理師被迫照顧近8床，因為人力幾近崩潰。包括她這個複雜疾病的患者，「一早就急救，她可以當我的女兒，個子小小的，一早就急忙與值班醫師尋找ICU救援」，其他有幾名症末近安寧患者，則是經常性的吐血、抽水。因為太多人不小心，甚至不戴口罩，把新冠病毒帶進醫院，原本人力不足的醫療體系現在幾乎進入崩潰階段。

陳文茜說，她的救命恩人楊志新院長的兒子也是醫生，「他婚禮當天，被要求值班，因為原值班醫師感染了Covid，後來是Call他的同事，自己下來值班」。她能回報的就是繼續過好日子，感染了，吃個藥，休息幾天，之後每天照常過愜意的生活。

陳文茜表示，台灣大醫院的醫護普通都過著沒有品質的生活，「因為他們選擇了對他們不認識的人，救他們的命，而且呵護他們」。相對於多數人，醫護付出了青春，體力，健康，換得的是不成比例的薪資。這些人願意留下來，沒有跳去搞醫美、減肥、理財，為這些生命垂危的患者，勞心勞力。

她說，用「偉大」神話權力人物，她始終有保留；但她在台大癌醫，過去在振興醫院、台北榮總，自己親自體會。每次進入開刀房手術麻醉前，她都請團隊給她1分鐘，表達衷心的感謝。

陳文茜表示，她想藉用林靜芸的話，對台灣所有重症科醫療人員，說句：「謝謝你們留下來陪我們」。「你們使我們對未來仍有夢，仍有期盼，那怕是接近生命極可能倒數的我」。多年之後，當你數次在生與滅的夾縫中喘息時，或多或少你會想起這段文字，萃取出一些感覺，恢復流淚的能力，感恩自己的幸福是他人如何煉成而獲得的。它並不理所當然。「希望你們願意跟著我說：謝謝你們留下來陪我們」。

陳文茜 林靜芸 林芳郁

延伸閱讀

台大醫學系第二屆好友們許願 林芳郁能出席50年同學會

林芳郁罹失智症妻子林靜芸出書 發揮長照光明面

謝謝你留下來陪我／林靜芸曾懷疑林芳郁被外星人入侵！

影／「謝謝你留下來陪我」談失智照護 林靜芸：盼帶給社會勇氣

相關新聞

午後大雷雨恐冰雹！專家：下周颱風機率4成「路徑像天女散花」

昨天各地區最高氣溫約在35至37度，今天依舊高溫炎熱天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「...

冷心低壓今將通過台灣 專家：南部注意旺盛午後熱對流

「冷心低壓發揮了它的功效，讓大氣不穩定度明顯提高」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天從...

北市動物園瀕危斑哥羚羊剩5母恐「斷香火」 休士頓直送公羊、11月亮相

台北市立動物園目前僅存5隻母性斑哥羚羊，面臨「斷香火」問題，正逢台北與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園今天宣布，贈...

年破260萬人次 長榮航空飛航休士頓10周年 載客率達9成

長榮航空桃園-休士頓航線，今年邁入開航10周年，載客率長年保持9成。長榮航空與休士頓旅遊局在休士頓動物園舉辦記者會，休士...

今午後雷陣雨「有達大雨等級以上機會」 高溫炎熱防熱衰竭

昨天受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛，並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。天氣風險公司天氣分析師...

今午後雷雨恐更劇烈 鄭明典：冷心低壓就在台灣正上空

冷心低壓今天將通過台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高層冷心低壓就在台灣正上空，一起來觀察今天的天氣變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。