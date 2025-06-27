熱飆36度高溫午後大雷雨恐冰雹 吳德榮曝下周颱風生成及近台機率

昨天各地區最高氣溫約在35至37度，今天依舊高溫炎熱天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天高空冷心低壓通過，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因大氣不穩定，午後有強對流發展，應注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等劇烈天氣。北部23至36度、中部21至35度、南部22至36度、東部22至36度。

至於周末天氣，吳德榮表示，明天、周日各地為晴午後多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響。下周一起至7月6日水氣略減少，各地晴朗，熱如盛夏，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）顯示，模擬圖已大幅修改，下周在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約在下半周發展成形，向東北遠離。

他說，歐洲系集模式顯示，下周三在菲律賓東方海面有最高的輕颱機率（40%）；之後，最高機率逐漸下降，並向東北移動遠離。顯示其未來動向分歧、接近台灣的機率已大幅降低。最新美國系集模式（GEFS），亦呈現分歧如天女散花狀的模擬路徑；由於各國模式還會再調整，應耐心觀察。