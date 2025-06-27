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今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

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高溫炎熱午後雷陣雨 明天南方雲系北移2地區注意雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地高溫炎熱，今天白天普遍可以來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分。聯合報系資料照
各地高溫炎熱，今天白天普遍可以來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分。聯合報系資料照

降雨趨緩，發生大雨或豪雨的機率降低，中央氣象署解除豪雨特報。天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

中央氣象署說，今天台灣附近吹偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風，留意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫炎熱，今天白天普遍可以來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出做好防曬並多補充水分，各地低溫約在24至26度。

離島天氣，澎湖為多雲短暫陣雨26至32度，金門為晴時多雲26至32度，馬祖為晴時多雲27至31度。

明天至下周一南方雲系北移，環境吹偏東至偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周五至7月6日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署說，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中發展動態。

高溫 氣象署

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