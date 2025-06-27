美到讓人平靜 英國最偉大畫家透納250年大展夢幻開展

「光即是色彩。」英國最偉大畫家威廉．透納，將光影當成色彩作畫，徹底翻轉了十九世紀的藝術面貌、並對莫內與法國印象派畫家產生深遠影響。今年適逢這位「光之畫家」誕生二五○週年，由英國泰德美術館策劃、史上最大規模的透納全球巡迴展「威廉・透納特展：崇高的迴響」，今天於中正紀念堂盛大開展，帶來八十件威廉．透納真跡畫作，與十四位深受透納影響的當代藝術作品一同展出。

展覽涵蓋透納的素描、水彩及油畫，包括詩意浪漫的「威尼斯」系列、氣勢磅礴的「海上風暴」主題；結合透納的旅行經驗，以七大展區貫穿其創作歷程，並與十四件當代藝術作品並置對話。展品包括泰德美術館透過群眾募資逾兩億台幣買下的「藍色瑞吉山之日出」，被譽為「全球最知名的水彩畫」，在台北展出結束後將返回英國封存十年。

透納被尊為「現代藝術之父」，透過英國民眾票選，其肖像與英國國王查爾斯三世同為現今廿英鎊紙鈔的封面人物，成為首位登上英國鈔票的畫家。英國在台辦事處代表包瓊郁昨在記者會上揮舞這張鈔票，回憶十歲第一次在泰德美術館看到透納的海景畫作，「那海浪的力量至今仍深深觸動我。」

透納捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給英國政府，輾轉交由泰德美術館收藏。泰德美術館國際合作部部長艾德華．麥克唐納．圖恩表示，此展是泰德首度將透納作品與當代藝術進行深入對話的策展里程碑，泰德以兩大原則遴選出十四件當代作品:一是用廿一世紀的技巧詮釋自然和展現崇高的意義，二是大膽創新。

據說透納邀請賓客造訪其住所與畫廊時，會讓他們先在一間昏暗的房間中停留。因為他相信，短暫的黑暗能清除人們眼中既有的視覺印象，從而強化對光線與色彩的感知力。當代藝術家凱蒂‧帕特森的作品「全蝕」，便將數千張人類觀測日全蝕的影像，組成一個懸浮於空中的球體，旋轉時觀眾將在光和影的戲劇性交錯中感受藝術的魔力，被選為此展中第一個與透納對話的作品。

凱蒂表示，透納作品中展現的時間流逝與如何捕捉自然的崇高理念，對她影響深遠。聯合數位文創董事長李彥甫則表示，看完展場之後「內心平靜安心」，深深感受到透納的力量。