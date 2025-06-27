聽新聞
0:00 / 0:00

美到讓人平靜 英國最偉大畫家透納250年大展夢幻開展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（左起）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。記者蘇健忠／攝影
策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（左起）、藝術家凱蒂.帕特森（KatiePaterson）、聯合數位文創董事長李彥甫、英國泰德美術館國際合作部部長艾德華.麥克唐納.圖恩（Mr. Edward Mcdonald-Toone）、英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）、中正紀念堂代理處長張惠珠下午一起出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會剪綵。記者蘇健忠／攝影

「光即是色彩。」英國最偉大畫家威廉．透納，將光影當成色彩作畫，徹底翻轉了十九世紀的藝術面貌、並對莫內與法國印象派畫家產生深遠影響。今年適逢這位「光之畫家」誕生二五○週年，由英國泰德美術館策劃、史上最大規模的透納全球巡迴展「威廉・透納特展：崇高的迴響」，今天於中正紀念堂盛大開展，帶來八十件威廉．透納真跡畫作，與十四位深受透納影響的當代藝術作品一同展出。

展覽涵蓋透納的素描、水彩及油畫，包括詩意浪漫的「威尼斯」系列、氣勢磅礴的「海上風暴」主題；結合透納的旅行經驗，以七大展區貫穿其創作歷程，並與十四件當代藝術作品並置對話。展品包括泰德美術館透過群眾募資逾兩億台幣買下的「藍色瑞吉山之日出」，被譽為「全球最知名的水彩畫」，在台北展出結束後將返回英國封存十年。

透納被尊為「現代藝術之父」，透過英國民眾票選，其肖像與英國國王查爾斯三世同為現今廿英鎊紙鈔的封面人物，成為首位登上英國鈔票的畫家。英國在台辦事處代表包瓊郁昨在記者會上揮舞這張鈔票，回憶十歲第一次在泰德美術館看到透納的海景畫作，「那海浪的力量至今仍深深觸動我。」

透納捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給英國政府，輾轉交由泰德美術館收藏。泰德美術館國際合作部部長艾德華．麥克唐納．圖恩表示，此展是泰德首度將透納作品與當代藝術進行深入對話的策展里程碑，泰德以兩大原則遴選出十四件當代作品:一是用廿一世紀的技巧詮釋自然和展現崇高的意義，二是大膽創新。

據說透納邀請賓客造訪其住所與畫廊時，會讓他們先在一間昏暗的房間中停留。因為他相信，短暫的黑暗能清除人們眼中既有的視覺印象，從而強化對光線與色彩的感知力。當代藝術家凱蒂‧帕特森的作品「全蝕」，便將數千張人類觀測日全蝕的影像，組成一個懸浮於空中的球體，旋轉時觀眾將在光和影的戲劇性交錯中感受藝術的魔力，被選為此展中第一個與透納對話的作品。

凱蒂表示，透納作品中展現的時間流逝與如何捕捉自然的崇高理念，對她影響深遠。聯合數位文創董事長李彥甫則表示，看完展場之後「內心平靜安心」，深深感受到透納的力量。

●「威廉．透納特展：崇高的迴響」今起至十月十二日，於中正紀念堂1、2展廳展出。官網: https://uevent.udnfunlife.com/TurnerTaipei2025

《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影
《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影
英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。記者蘇健忠／攝影
英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）下午出席《威廉．透納特展：崇高的迴響》 開展記者會，致詞時手拿20英鎊，表示威廉．透納是被印在紙鈔上的藝術家，是19世紀英國浪漫主義風景畫家，以描繪光影和色彩聞名，被稱為「光之畫家」。 鈔票上還印有他的著名畫作《被拖去解體的戰艦無畏號》作為背景。記者蘇健忠／攝影
今年適逢這位「光之畫家」誕生二五○週年，由英國泰德美術館策劃、史上最大規模的透納全球巡迴展「威廉・透納特展：崇高的迴響」，今天於中正紀念堂盛大開展。記者陳宛茜/攝影
今年適逢這位「光之畫家」誕生二五○週年，由英國泰德美術館策劃、史上最大規模的透納全球巡迴展「威廉・透納特展：崇高的迴響」，今天於中正紀念堂盛大開展。記者陳宛茜/攝影
藝術家凱蒂.帕特森（Katie Paterson）（左）與策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（右）在《全食》（Totality）展區。記者蘇健忠／攝影
藝術家凱蒂.帕特森（Katie Paterson）（左）與策展人伊莉莎白.布魯克（Elizabeth Brooke）（右）在《全食》（Totality）展區。記者蘇健忠／攝影
《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影
《威廉．透納特展：崇高的迴響》展中，曾向英國全民募資、耗資超過 2 億台幣才留下的矚目館藏《藍色瑞吉山之日出》，將於全球巡迴展出後回到英國館封存 10 年，是 10 年內最後一次公開亮相機會。全台熱愛藝術的觀眾朋友們千萬不要錯過難得的機會，一窺這位「光之畫家」不朽的藝術魅力。記者蘇健忠／攝影

英國國王 美術館 畫家

延伸閱讀

史上最大規模「威廉．透納」巡迴特展開幕！80件真跡、28件當代藝術交互對話 見證光影大師魅力與影響力

威廉．透納特展開展 被印在20英鎊上的藝術家

總冠軍賽最迷人的Game7！七大面向看溜馬如何逆襲登頂

NBA／溜馬輸球後總能反彈 透納：逆境會激發團隊變更強

相關新聞

上路16年…非癌安寧療護僅占23% 缺醫療指引是最大難題

台灣今年邁入超高齡社會，預估二○五○年將有卅點九萬人死亡，面對生命末期，民國八十九年通過安寧緩和醫療條例，九十八年再納入八大非癌疾病。但衛福部一一二年最新統計，非癌症病人過世前一年，接受安寧緩和醫療比率僅百分之廿三。安寧緩和醫學會理事長、台大醫院家醫部主任程劭儀說，非癌症安寧緩和醫療缺乏醫療指引，各專科醫師不知何時轉介病人是目前最大難題。

威力彩頭獎17.38億元一注獨得 得主是你嗎？

頭獎連摃34期的威力彩第51期今晚開獎，一名幸運兒獨得頭獎獎金17.38億元，獎落台中市西區民生路511號的期期發彩券行...

生命有終點…中醫師選安寧療護 「對自己寬容 對家人溫柔」

連純慧女士已故父親連醫師，生前是中醫師，某次在家中跌倒，經電腦斷層檢查發現腦部七點五公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，「坦然面對生命終點」，不願二度手術，選擇安寧緩和醫療。連純慧說，家中能自然談論死亡，但親眼看到死亡過程在眼前發生，仍很震撼，讓她真正感受「生命真的有終點」。

健康主題館／現代人壓力型肥胖 怎麼減重都瘦不下來

你知道過勞可能會導致「過勞肥」嗎？近年愈來愈多健身教練、營養師發現，不少希望減重的人，身體肥胖的狀態都是「壓力」引起的，...

美到讓人平靜 英國最偉大畫家透納250年大展夢幻開展

「光即是色彩。」英國最偉大畫家威廉．透納，將光影當成色彩作畫，徹底翻轉了十九世紀的藝術面貌、並對莫內與法國印象派畫家產生...

脊椎退化病人福音…脊椎間體護架 健保將付2成差額

退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫等患者，未來可減輕特殊醫材費用負擔。衛福部健保會日前決議將「脊椎間體護架」（ＣＡＧＥ）以民眾自付差額方式納入健保，預計今年下半年上路，成為第十二類可自費差額的特殊醫材。健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保會給付護架價格二成，最多給付約二點五萬元，預估每年約一萬人受惠，健保新增支出約三億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。