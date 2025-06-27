脊椎退化病人福音…脊椎間體護架 健保將付2成差額

退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫等患者，未來可減輕特殊醫材費用負擔。衛福部健保會日前決議將「脊椎間體護架」（ＣＡＧＥ）以民眾自付差額方式納入健保，預計今年下半年上路，成為第十二類可自費差額的特殊醫材。健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保會給付護架價格二成，最多給付約二點五萬元，預估每年約一萬人受惠，健保新增支出約三億元。

脊椎間體護架主要功能是幫助植入的人工骨增加融合率，提升治療成效。黃育文說，傳統健保給付項目為塑膠材質且需從脊椎開刀，部分患者擔心風險較高，這次放寬材質與術式不同的其他品項納入差額給付，如鈦金屬等，患者可選擇風險較低、材質更佳的品項。

黃育文表示，納入差額給付的脊椎間體護架，金額從五萬四四五○元至十九萬六五五○元，降至四萬四二○五元至十二萬六○五五元，縮小產品價格落差、健保給付二成後，民眾約自費三萬五三六四元至十萬八四四元。

健保署指出，護架給付條件為頸椎須為椎間盤廣泛切除、不穩定狀況，且每一節段限用一個護架；腰椎部分適用於滑脫大於一級、脊椎變形導致嚴重疼痛或藥物治療無效等。隨著人口高齡化，脊椎退化性問題日益普遍，透過納入差額給付，期望降低民眾經濟負擔。