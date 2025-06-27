生命有終點…中醫師選安寧療護 「對自己寬容 對家人溫柔」

連純慧女士已故父親連醫師，生前是中醫師，某次在家中跌倒，經電腦斷層檢查發現腦部七點五公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，「坦然面對生命終點」，不願二度手術，選擇安寧緩和醫療。連純慧說，家中能自然談論死亡，但親眼看到死亡過程在眼前發生，仍很震撼，讓她真正感受「生命真的有終點」。

連純慧說，父親很早就告訴她，若手術切除後再復發，就不再治療，要走上安寧緩和醫療，父親生病前瀟灑帥氣，面對惡疾，父親不希望因徒勞無功治療，讓自己活得不成人形，讓家人耗盡全力，「選擇安寧醫療，是他對自己的寬容，對家人的溫柔。」

連純慧表示，父親在中醫界服務超過四十年，曾在台北榮總任職，也自己經營診所，他在診所中張貼安寧醫療、器官捐贈等文宣，因此在家中談論死亡不是禁忌，他也身體力行，在人生最後一段路選擇安寧醫療。

復發後，連醫師在台大醫院安寧緩和病房接受照顧。連純慧表示，父親態度雖坦然，但意識清楚，卻要看著身體功能因腦部腫瘤逐漸喪失，過程仍艱難，父親離世後，她更把握生命，認真、用力且堅持過健康每一天，「父親精神給我很大祝福，就像他還在家裡一樣。」

台大醫院金山分院院長蔡兆勳曾參與連醫師照顧過程。他說，連醫師笑容一直存在心中，「我們稱呼他連醫師時，他的愉快燦爛，會永遠在我們心裡」，病人安心、家屬安心，醫療團隊同仁持續保持照顧熱忱，是台大緩和醫療科重要使命。