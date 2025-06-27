上路16年…非癌安寧療護僅占23% 缺醫療指引是最大難題

台灣今年邁入超高齡社會，預估二○五○年將有卅點九萬人死亡，面對生命末期，民國八十九年通過安寧緩和醫療條例，九十八年再納入八大非癌疾病。但衛福部一一二年最新統計，非癌症病人過世前一年，接受安寧緩和醫療比率僅百分之廿三。安寧緩和醫學會理事長、台大醫院家醫部主任程劭儀說，非癌症安寧緩和醫療缺乏醫療指引，各專科醫師不知何時轉介病人是目前最大難題。

一一二年統計，不分疾病別病人過世前一年接受安寧緩和醫療占比達百分之卅二，其中癌症病人占百分之六十四，非癌症病人僅百分之廿三。程劭儀說，非癌病人安寧緩和醫療占率，相較一○二年百分之四點三已有進展，但仍有努力空間，原因是非癌症疾病不像癌症有明顯分期，要界定病程到哪一階段為末期、無治癒相對困難，這讓醫師轉介病人時有所疑慮。

非癌症可接受安寧緩和醫療疾病共八項，包括老年期及初老期器質性精神病態，如失智症；其他大腦變質，如巴金森氏症，及心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性腎衰竭、慢性腎衰竭。程劭儀說，她參與國際專家會議，五大洲多國醫師共同研擬非癌症安寧緩和醫療指引，已有失智症、慢性阻塞性肺病與心臟衰竭三項完成指引。

程劭儀說，心臟衰竭病人安寧緩和指引，為非癌症首個發表指引的疾病，共六項準則，其中最易判斷的標準是病人過去三個月曾住院二次，即建議轉介；失智症病人安寧緩和指引為病人無法吞嚥、長期臥床、認不得親人等症狀。她建議，失智早期病人預立醫療諮商，簽署預立醫療決定。

程劭儀說，除制定指引外，如何說服病人及家屬是關鍵，原因是很多家屬無法接受自己的家人「又不是罹癌，為什麼要安寧？」此觀念需加強宣導。她說，愈來愈多疾病無法治癒，安寧緩和醫療現已漸被視為治療常規，在治癒性醫療無效時，應將安寧緩和醫療作為一種舒適療法。

台大醫院是全台首座公立醫院設立緩和醫療病房，程劭儀說，家醫部主責的緩和醫療病房，一九九五年成立以來強調全人、全程、全隊照護理念，照顧超過萬名末期病人，提供病人與家屬身心靈整合照顧。