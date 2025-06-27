有行旅／楓紅海之京都 大啖全蟹宴

楚蟹為日本三大蟹之首，每年十一月解禁日，總會吸引老饕專程前往產地大快朵頤。京都丹後半島「間人蟹」更因捕獲量稀少，有「夢幻蟹」美譽。有行旅將帶領旅人至知名楚蟹料理旅館「炭平」大啖間人蟹，以蟹膏、炭烤、刺身、汆燙、涮涮鍋、雜炊等各種吃法，品嘗一人一隻「全蟹宴」。

旅人還會入住擁有無敵海景和金、銀雙溫泉頂級湯宿「天橋立離宮星音」和京都精品名宿MUNI KYOTO by 溫故知新。

有行旅《楓紅海之京都 間人蟹美饌》五天四夜旅程，十一月廿五日至十一月廿九日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網。