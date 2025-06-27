聽新聞
0:00 / 0:00

健保資料管理草案 「霸王條款」待協商

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

立法院社福及衛環委員會昨續審「全民健康保險資料管理條例草案」，該法主要管理民眾退出健保資料庫機制，其中草案第十九條規範資料例外使用情況，遭立委林淑芬批評「霸王條款極致」，最後部分條文仍未獲共識，待委員會協商。

二○二二年憲法法庭裁定，健保法強制保留民眾就醫個資且無退出權違憲，衛福部去年決定制定專法管理，行政院今年四月通過草案，明訂民眾擁有退出權並可於健保卡註記，本月九日首次立院委員會審查，但未完成昨日續審。

修法爭議焦點之一，草案第十九條條文原列資料使用例外情形，包括依法律義務、國安維護、免除生命身體財產的急危難救助等狀況下，主管機關仍可以使用已退出者資料。昨討論時更增列「重大公共利益的健康風險評估」與「受政府機關委託的公衛、醫療科技效益評估」，經諮議會同意也可使用。

不過林淑芬質疑，此條文等於大門敞開，因許多研究情境如癌症防治等都可被納入公共利益，使退出權形同虛設，「政府機關的研究那麼偉大？」根本是霸王條款的極致；她也擔憂諮議會位階過低，恐難以阻擋其他行政機關。立委王正旭說，因共識尚未凝聚，條文應先保留，最終該條文待朝野黨團協商。

另草案第廿條涉及竊取健保資料刑責，昨新增討論將「利用業務機會犯罪者」加重其刑。立委林月琴質疑草案中「加重其刑『至』二分之一」的表述不夠精確，恐存法律漏洞。最終刪除「至」字。衛福部社保司代理司長陳真慧則說，期望該法案在八月十二日前完成三讀。

衛福部 立法院 林淑芬 憲法法庭 健保卡 健保 個資 修法

延伸閱讀

朝野暴衝...控5藍白女立委傷害罪 林宜瑾「羽絨衣都是血」：證據指向陳玉珍

2026初選可能對上林淑芬？ 蘇巧慧：黨內有相關機制推出新北市長候選人

衛福部預算凍結64案、26億餘元 立法院今天全數解凍

剴剴案後推兒托專法 立委不滿草案 保母違規仍未直接開罰

相關新聞

上路16年…非癌安寧療護僅占23% 缺醫療指引是最大難題

台灣今年邁入超高齡社會，預估二○五○年將有卅點九萬人死亡，面對生命末期，民國八十九年通過安寧緩和醫療條例，九十八年再納入八大非癌疾病。但衛福部一一二年最新統計，非癌症病人過世前一年，接受安寧緩和醫療比率僅百分之廿三。安寧緩和醫學會理事長、台大醫院家醫部主任程劭儀說，非癌症安寧緩和醫療缺乏醫療指引，各專科醫師不知何時轉介病人是目前最大難題。

威力彩頭獎17.38億元一注獨得 得主是你嗎？

頭獎連摃34期的威力彩第51期今晚開獎，一名幸運兒獨得頭獎獎金17.38億元，獎落台中市西區民生路511號的期期發彩券行...

生命有終點…中醫師選安寧療護 「對自己寬容 對家人溫柔」

連純慧女士已故父親連醫師，生前是中醫師，某次在家中跌倒，經電腦斷層檢查發現腦部七點五公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，「坦然面對生命終點」，不願二度手術，選擇安寧緩和醫療。連純慧說，家中能自然談論死亡，但親眼看到死亡過程在眼前發生，仍很震撼，讓她真正感受「生命真的有終點」。

健康主題館／現代人壓力型肥胖 怎麼減重都瘦不下來

你知道過勞可能會導致「過勞肥」嗎？近年愈來愈多健身教練、營養師發現，不少希望減重的人，身體肥胖的狀態都是「壓力」引起的，...

美到讓人平靜 英國最偉大畫家透納250年大展夢幻開展

「光即是色彩。」英國最偉大畫家威廉．透納，將光影當成色彩作畫，徹底翻轉了十九世紀的藝術面貌、並對莫內與法國印象派畫家產生...

脊椎退化病人福音…脊椎間體護架 健保將付2成差額

退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫等患者，未來可減輕特殊醫材費用負擔。衛福部健保會日前決議將「脊椎間體護架」（ＣＡＧＥ）以民眾自付差額方式納入健保，預計今年下半年上路，成為第十二類可自費差額的特殊醫材。健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保會給付護架價格二成，最多給付約二點五萬元，預估每年約一萬人受惠，健保新增支出約三億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。