台灣人的愛心！助印尼女僑生動刀擺脫蜈蚣背重獲新生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師潘建洲（右）說，黃女（左）腰椎嚴重側彎，接受機械手臂輔助手術矯正拉直，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供
醫師潘建洲（右）說，黃女（左）腰椎嚴重側彎，接受機械手臂輔助手術矯正拉直，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供

21歲黃姓印尼女僑生，3年前來台念高中時，脊椎嚴重側彎，如一隻蜈蚣盤據在背部，壓迫心肺致呼吸困難，連躺平都痛，在師長協助下，她籌措到手術費用，接受機械手臂輔助脊椎融合手術，術後「長高」8公分，如今挺直腰桿享受大學生活，更能從事立槳等運動，重獲新生。

黃女表示，她十分感謝台灣愛心，以及台中榮總醫療團隊救治，她除了擔任台灣、印尼文化交流志工，也宣傳台灣醫療進步。

黃女來台就讀高中時，背痛發作時連呼吸都痛，為遮掩變形體態，總是穿寬鬆衣服、留長髮，直到就醫才驚覺事態嚴重，但龐大的手術費讓她卻步，所幸高中老師協助她公益募款，順利接受手術。

台中榮總脊椎外科主任潘建洲說，青少年非特異性脊椎側彎原因不明，但若側彎角度超過40度，就建議手術。黃女側彎達90度，若不處理，會持續脊椎側彎，最終可能坐輪椅甚、至臥床。

潘建洲指出，傳統脊椎矯正手術是醫師憑經驗徒手將骨釘植入脊椎，脊椎植釘稍有偏差就可能傷及神經或大血管，嚴重恐致癱瘓、或危及生命。

潘建州說明，透過「雷納生」機械手臂輔助，術前以斷層掃描檢查、拍攝X光片，精準計算植釘路徑及位置，他在黃女胸椎第3節到腰椎第3節共植入26顆骨釘，將脊椎成功矯正至20度以內，術後立刻長高9公分，隔天能下床走路。

中榮骨科部2018年引進脊椎機械手臂，至今累積近500例經驗，研究顯示，手臂輔助下的手術併發症僅4.8%，遠低於傳統手術的31.6%。

台中榮總副院長李政鴻提醒，脊椎側彎是青少年常見問題，家長可讓孩子向前彎腰，再從臀部看孩子背部，如有一高一低，可就醫檢查。

黃姓女僑生在接受機械手臂輔助手術矯正後，參加SUP立槳活動。圖／黃姓女僑生提供
黃姓女僑生在接受機械手臂輔助手術矯正後，參加SUP立槳活動。圖／黃姓女僑生提供
黃女（中）腰椎嚴重側彎，在台中榮總接受機械手臂輔助手術矯正，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供
黃女（中）腰椎嚴重側彎，在台中榮總接受機械手臂輔助手術矯正，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供
醫師潘建洲（右）說，黃女（左）腰椎嚴重側彎，接受機械手臂輔助手術矯正拉直，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供
醫師潘建洲（右）說，黃女（左）腰椎嚴重側彎，接受機械手臂輔助手術矯正拉直，如今挺直腰桿正常活動。圖／台中榮總提供

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