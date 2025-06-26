台灣人的愛心！助印尼女僑生動刀擺脫蜈蚣背重獲新生

21歲黃姓印尼女僑生，3年前來台念高中時，脊椎嚴重側彎，如一隻蜈蚣盤據在背部，壓迫心肺致呼吸困難，連躺平都痛，在師長協助下，她籌措到手術費用，接受機械手臂輔助脊椎融合手術，術後「長高」8公分，如今挺直腰桿享受大學生活，更能從事立槳等運動，重獲新生。

黃女表示，她十分感謝台灣愛心，以及台中榮總醫療團隊救治，她除了擔任台灣、印尼文化交流志工，也宣傳台灣醫療進步。

黃女來台就讀高中時，背痛發作時連呼吸都痛，為遮掩變形體態，總是穿寬鬆衣服、留長髮，直到就醫才驚覺事態嚴重，但龐大的手術費讓她卻步，所幸高中老師協助她公益募款，順利接受手術。

台中榮總脊椎外科主任潘建洲說，青少年非特異性脊椎側彎原因不明，但若側彎角度超過40度，就建議手術。黃女側彎達90度，若不處理，會持續脊椎側彎，最終可能坐輪椅甚、至臥床。

潘建洲指出，傳統脊椎矯正手術是醫師憑經驗徒手將骨釘植入脊椎，脊椎植釘稍有偏差就可能傷及神經或大血管，嚴重恐致癱瘓、或危及生命。

潘建州說明，透過「雷納生」機械手臂輔助，術前以斷層掃描檢查、拍攝X光片，精準計算植釘路徑及位置，他在黃女胸椎第3節到腰椎第3節共植入26顆骨釘，將脊椎成功矯正至20度以內，術後立刻長高9公分，隔天能下床走路。

中榮骨科部2018年引進脊椎機械手臂，至今累積近500例經驗，研究顯示，手臂輔助下的手術併發症僅4.8%，遠低於傳統手術的31.6%。