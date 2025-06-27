百大文化基地 竹縣蕭如松園區 下月起免費入園

新竹縣蕭如松藝術園區獲得文化部首屆「百大文化基地」，昨宣布7月1日起免費入園。彰化縣鹿港長源醫院百年診所轉型成歷史影像館，不僅獲選為百大文化基地，近日又傳喜訊，再獲建築園冶獎舊建築再生類與人文美學特別獎2項大獎。

蕭如松藝術園區指出，園區下半年推出許多活動與講座，7月有玫荔仲夏活動、9月柚見到你，及12月推動時寄明信片給2026的自己等活動，還有7月5日余思瀅走畫用彩筆紀錄生活、8月2日溫佳寧紙上人物等講座。

特別的是，台日交流展從10月1日至12月21日登場，2位日本水彩畫家中村勝人及末廣章與台灣畫家古雅仁老師共同交流展出，歡迎民眾造訪。但若須園區導覽、浴衣體驗、午晚餐要預約。

彰化縣鹿港長源醫院榮獲建築園冶獎2項大獎。圖／原間影像朱逸文攝影

彰化縣鹿港長源醫院轉型為歷史影像館，同樣獲選為文化部百大文化基地；長源醫院原為鹿港名醫許讀的診所、紀實攝影師許蒼澤故居，具清代、日治至戰後的建築特色，自2018年起，許家與民間團隊合作，歷經7年修復與活化，成功轉型為鹿港歷史影像館。

彰化縣府協助向文化部申請修復經費補助，總投入逾2600萬元。館舍採「活化先行、修復並進」策略，修復期間即開放民眾參與，館內設有沈浸式展區與「老屋醫院」諮詢平台，提供歷史建築再生的文化與教育價值。