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揮灑浪漫與磅礡 最大規模透納名作「光」臨台北

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
「威廉.透納特展：崇高的迴響」即日起在中正紀念堂一、二展廳正式開展。記者蘇健忠／攝影
「威廉.透納特展：崇高的迴響」即日起在中正紀念堂一、二展廳正式開展。記者蘇健忠／攝影

「光即是色彩。」英國最偉大畫家威廉．透納，將光影當成色彩作畫，徹底翻轉十九世紀的藝術面貌。今年適逢這位「光之畫家」誕生二五○周年，由英國泰德美術館策畫、史上最大規模的透納全球巡迴展「威廉・透納特展：崇高的迴響」，今天於中正紀念堂盛大開展。

展覽涵蓋透納的素描、水彩及油畫，包括詩意浪漫的「威尼斯」系列、氣勢磅礴的「海上風暴」主題，結合透納的旅行經驗，總計八十件威廉．透納真跡畫作，以七大展區貫穿其創作歷程，並與十四件深受透納影響的當代藝術作品並置對話。其中泰德美術館透過群眾募資逾兩億台幣買下的「藍色瑞吉山之日出」，台北展出結束後將返回英國封存十年。

透納被尊為「現代藝術之父」，透過英國民眾票選，其肖像與英國國王查爾斯三世同為現今廿英鎊紙鈔的封面人物。英國在台辦事處代表包瓊郁昨在記者會上揮舞這張鈔票，回憶十歲第一次在泰德美術館看到透納的海景畫作，「那海浪的力量至今仍深深觸動我。」

透納捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給英國政府，輾轉交由泰德美術館收藏。泰德美術館國際合作部長艾德華．麥克唐納．圖恩表示，此展是泰德首度將透納作品與當代藝術進行深入對話的策展里程碑。

據說透納邀請賓客造訪其住所與畫廊時，會讓他們先在一間昏暗的房間中停留。因為他相信，短暫的黑暗能清除人們眼中既有的視覺印象，從而強化對光線與色彩的感知力。當代藝術家凱蒂‧帕特森的作品「全蝕」，便將數千張人類觀測日全蝕的影像，組成一個懸浮於空中的球體，旋轉時觀眾將在光和影的戲劇性交錯中感受藝術的魔力，被選為此展中第一個與透納對話的作品。

凱蒂表示，透納作品中展現的時間流逝與如何捕捉自然的崇高理念，對她影響深遠。聯合數位文創董事長李彥甫則說，看完展場後「內心平靜安心」，深深感受到透納的力量。

•「威廉．透納特展：崇高的迴響」今起至十月十二日，於中正紀念堂一、二展廳展出。官網

中正紀念堂

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