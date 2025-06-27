台南安平往返澎湖馬公7月8日復航 試營運享優惠

台南至澎湖馬公的船運從去年3月麗娜輪停駛後中斷迄今，台南市長黃偉哲昨宣布7月8日起復航，展開觀光交通船航線，由安平港出發直航馬公港，採每周二、周五各1班次往返，單程航行約2.5小時，到8月底前試營運期間，以特惠價999元銷售、半票600元。

南市觀旅局指出，台南和澎湖往來相當密切，每到旅遊旺季機票更是一位難求，今年歷經多次與布袋至馬公及高雄至馬公等航運、客輪業者洽談，最終決定與「雙吉福氣」輪號合作，在今年7月至8月期間營運。

市府昨開記者會宣布啟航，黃偉哲說，台南、澎湖跳島遊程可讓台澎兩地旅客往返多一項便利選擇，澎湖也是台灣海島旅遊首選目的地，在市府團隊努力下，改善以往僅能搭飛機的繁複程序；觀旅局說明，交通船全票原價1500元，試營運期間特惠價999元、半票600元，遊客可在安平商港4號碼頭搭船，每班次約可搭乘人數為149人。

市議員蔡宗豪認為，目前安平商港門口雖有5條公車路線經過，尚未有任何公車實際進入港區，旅客須步行進入約3分鐘，雖還算便利，若能規畫市區公車直接進入港區，將大大提升接駁效率與整體搭乘體驗，且這條航線不應只是台南人前往澎湖，更應積極推廣澎湖鄉親來台南觀光，讓跳島旅遊真正形成雙向人流。