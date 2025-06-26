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防堵飼料奶粉混充 卓揆指示要強化稽查、建立動態監測

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰26日主持食安會報會議。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰26日主持食安會報會議。圖／行政院提供

台灣曾有不肖業者以飼料奶粉混充食用奶粉，行政院長卓榮泰26日主持食安會報會議時要求，農業部未來有必要提升稽查頻率與抽查比例，並建立有效預警清單及動態監測機制，防止飼料用奶粉流入食品鏈；同時求衛福部以多元管道宣導乳品標示新規。

衛福部食藥署日前公告乳品標示新制，農業部門核發鮮乳相關標章者可標示「鮮乳」，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰400萬元，新制將於明年7月1日上路。

卓榮泰今天指出，為保障消費者知情權，調整乳品標示相關規定，但為降低產業端的適應壓力，並避免消費者混淆，請衛福部在新制生效前，持續以多元管道宣導，保持與業界溝通，協助業者落實標示規定。

卓榮泰要求，農業部應積極協助乳品業者依循規範來申請各種標章，並簡化、加速申請流程，結合輔導團隊資源並建立市場秩序，促進國產乳品特色發展與永續經營。

另針對飼料奶粉、工業奶粉混充孕婦專用奶粉事件重演。卓榮泰也指示，農業部應持續精進飼料品質監控及溯源管理，並主動盤點及公布合格飼料用奶粉業者及其品項。

卓榮泰說，為防止飼料用奶粉流入食品鏈，農業部有必要提升稽查頻率與抽查比例，並建立有效預警清單及動態監測機制。

此外，行政院政務委員陳時中會中提案，建議衛福部、農業部、環境部及關務單位建立一套完整資訊化管理系統，相互交換資料，藉以確實掌握食品進口、產出，到食用端、廢棄端、回收端的流向，卓榮泰則指示衛福部審慎研議及評估。

飼料 農業部 卓榮泰

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