琉璃蟻患莫驚慌 農業部與環境部聯手推防治對策

疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家，干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活，農業部動植物防疫檢疫署及環境部化學物質管理署26日舉辦疣胸琉璃蟻防治聯合記者會，攜手專家學者共同呼籲「環農聯手清家園，琉璃蟻患不再煩！」。

避免疣胸琉璃蟻騷擾應注重環境清理及田間管理，農園加強防除與其共生的蚜蟲與介殼蟲，降低田間族群密度，居家環境則應整理水管、電線電纜與廢棄物等雜物，避免侵入或藏匿築巢，必要時可使用環境用藥防治。防檢署與化學署將共同辦理教育宣導，協助地方政府指導民眾進行防治。

防檢署署長徐榮彬表示，近年中南部地區疣胸琉璃蟻族群數量增多，從竹苗、中彰投到雲嘉南、高雄都有分布；琉璃蟻干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活，防檢署與化學署預計6至7月份於相關縣市辦理聯合教育講習，介紹農地與居家防治方法，減少民眾生活困擾。

化學署署長謝燕儒則提醒民眾，居家防治琉璃蟻別無他法，落實「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，以環境整理整理整頓優先，次以物理性方法，必要時才使用環境部核准的環境用藥，或尋求合法病媒防治業者協助，有效防堵並減少琉璃蟻的滋擾。

防檢署副署長杜麗華強調，疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，非屬農業有害生物（非屬病、蟲、草害等），因此無針對該蟻核准使用農藥，建議農民若能做好清除殘枝落葉、移除竹竿水管等田間衛生管理，減少琉璃蟻棲息藏匿空間，並須積極防治會與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，減少其食物來源，必要時可使用核准登記的農藥防治蚜蟲或介殼蟲，相關資訊可至農藥資訊服務網查詢；此外，農友亦可自製硼酸糖水作為誘殺資材。

防檢署補充，疣胸琉璃蟻可能因氣候變遷而族群數量增多，從新竹市東區、苗栗縣西湖鄉到八卦山山脈沿線、嘉義縣及雲林縣都有分布；琉璃蟻在農園會干擾到農民進行採收等農事操作，防檢署已製作相關圖卡供農民參考，並由各農業試驗改良場所協助輔導農友正確進行田間管理；化學署提醒，對琉璃蟻在居家可能躲藏的地方，先進行環境整頓，發現琉璃蟻入侵住家，則可在門口、窗戶、管道、電線電纜、竹竿電桿等，可使用肥皂及清潔劑稀釋後的水或噴灑環境用藥，先形成阻絕帶，並用同樣方法在家中進行防治，必要時也可尋求合格的病媒防治業者，環境部目前已核准9張環境用藥可供民眾選用。未來防檢署將於相關縣市會同改良場及環境部共同辦理教育講習，強化民眾對琉璃蟻防治方法的了解與運用，共同降低疣胸琉璃蟻對農事操作與居家生活的影響。