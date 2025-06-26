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威力彩頭獎17.38億元一注獨得 得主是你嗎？
頭獎連摃34期的威力彩第51期今晚開獎，一名幸運兒獨得頭獎獎金17.38億元，獎落台中市西區民生路511號的期期發彩券行。這名中獎人稅後可實領將近14億元，台灣彩券公司表示，這也是第5屆公益彩券發行以來次高單注頭獎金額、第3屆起單注頭獎金額第7高。
開出頭獎的期期發彩券行受訪表示，彩券行的地點位於審計新村附近，今天買氣很好，過路客和熟客都有，這是他第5屆取得經銷權以來首度賣出頭獎彩券，今年春節期間2000元面額的刮刮樂也曾賣出過百萬元獎項；至於第4屆曾開出今彩539頭獎。
今晚開出的威力彩第一區中獎號碼為07、15、23、01、26、38，第二區中獎號碼為04號。
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