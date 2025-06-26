北院正館整修引關注 故宮：依北市文資審議結果辦理

故宮啟動「新故宮計畫」逾6年，其中北院正館前擬設玻璃入口亭案，台北市文化局將在30日舉行文資審議，引起立委關注及民團呼籲審慎評估，故宮今天回應，將依審議結果辦理後續。

民進黨立委王世堅今天於臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，台北故宮是大家引以為傲的文化象徵，院方卻要在它正中央蓋一座玻璃亭，名義上是改善動線，實際上是遮蔽古蹟視野、破壞歷史空間比例。

大雙溪好土聯盟及守護故宮文化民間團體，則在國發會公共政策網路參與平台發起倡議，認為故宮正館前階梯廣場加蓋玻璃入口亭會遮蔽中軸線、中山博物院匾額、主體牆面等，希望故宮撤案，開放討論後再提出更佳設計方案，並尊重文化資產完整性與歷史價值。

民團共同透過新聞稿表示，故宮建築承載歷史記憶與文化象徵，應避免匆促增設臨時性量體；若能配合環狀線北環段Y28站施工時程，將有機會一次性解決動線與入口優化問題，盼透過完整規劃與公開討論，兼顧文化資產保存與使用機能。

針對外界回應，故宮今天表示，「歷史建築國立故宮博物院」正館整建工程，為新故宮計畫分項計畫一「北部院區整擴建計畫」重要項目，也是計畫推動最後一哩路；目前正館整建工程推動，因文資審議過程歷時多年，計畫進度已明顯落後。

此次審議計畫源自故宮去年10月送交台北市政府文化局，文化局去年12月已召開會議審查，故宮依委員審查意見修正，經排定後，將於30日審議。

故宮表示，經故宮審慎考量，計畫仍須借重文資專家學者專業意見，讓此一重要工程能有多元、專業建議，以利計畫推動順利，讓故宮設施環境能早日改善，故宮仍將尊重文資專業委員，續由台北市文化局審議後，再依結果辦理後續。