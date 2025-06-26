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彰化樂壇新秀陳沛梧美國習藝有成 返台辦小提琴獨奏會

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣樂壇新秀陳沛梧今年剛完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，將於7月5日晚間在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會。圖／陳沛梧提供
彰化縣樂壇新秀陳沛梧今年剛完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，將於7月5日晚間在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會。圖／陳沛梧提供

彰化縣樂壇新秀陳沛梧今年剛完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，從小立志要成為優秀小提琴演奏家，師承多位名師指導，在樂壇嶄露頭角，將於7月5日晚間7時30分在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會，歡迎鄉親免費入場聆賞。

陳沛梧是土生土長的彰化囝仔，8歲習琴，小時候即展現音樂天份，曾擔任彰化縣立兒童弦樂團首席，高中時期決心報考美國音樂學院，並積極參賽表演，更於高二、高三連續舉辦兩場獨奏會試煉，如願考取美國琵琶第音樂學院，去年畢業獲得全額獎學金在原校攻讀碩士演奏文憑。

2022年曾獲選第六屆琵琶第音樂學院台灣校友會樂壇新秀，受邀至國家音樂廳演出。所屬Nosremé Quartet以駐音樂節藝術家身分參與德州室內樂音樂節（TCMI）並多次受邀於華盛頓特區與巴爾的摩演出。

「十年磨一劍，我已磨半截。」陳沛梧說，在美國學藝5年，一支利劍才磨半截，但這半截得來不易，為繼續深造音樂之路，即將轉往波士頓攻讀新英格蘭音樂學院研究所，也利用暑假返台機會舉辦演奏會。

此次獨奏會他精選長期在美國鑽研與演奏的經典作品，包括貝多芬第八號小提琴奏鳴曲、法朗克A大調奏鳴曲、格里格第二號奏鳴曲，以及女性作曲家Amy Beach的「Romance」與維尼亞夫斯基的「波蘭舞曲第二號」。

此次音樂會也特別邀請他從小到大一路陪伴指導的知名鋼琴家何琇嫺共同演出，師生睽違5年重聚舞台，演出的曲目都是異鄉遊子長年珍愛深刻的情感抒發，師生共譜更純熟的優雅樂章。

彰化縣樂壇新秀陳沛梧今年剛完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，將於7月5日晚間在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會。圖／陳沛梧提供
彰化縣樂壇新秀陳沛梧今年剛完成美國琵琶第音樂學院學程並取得碩士演奏文憑，將於7月5日晚間在彰化高中雨賢館舉辦獨奏音樂會。圖／陳沛梧提供

音樂會 藝術家 美國 小提琴

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