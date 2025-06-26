觀光署、運研所簽MOU 優化公共運輸服務

交通部運輸研究所、觀光署今簽署「公共運輸旅運服務升級合作備忘錄（MOU）」宣告兩大機關共同推動「永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」雙核心主軸的合作。

觀光署表示，運研所與觀光署透過簽署合作備忘錄，串聯「各區域運輸發展研究中心」與「區域觀光圈」進行全面性策略合作，以「推動永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」為兩大核心主軸，觀光署將以「行宿食遊購」為概念導向，整合區域觀光圈觀光資源，盤點觀光旅運需求，導入交通觀光整體規畫思維，運研所則將督導區域中心，提供專業交通與旅運服務規畫建議，協助觀光署推動永續觀光旅遊。

此外，運研所也將督導各區域中心協助觀光署，針對區域觀光發展需求，優化公共運輸接駁服務，並配合觀光署推動「台灣好行」景區接駁公車，提升遊客轉乘與旅遊動線之友善性與整合度，強化地方觀光交通能量，實現交通與觀光雙引擎並進。

運研所長林繼國說，區研中心已經初步盤點，包括已經有很好基礎的台灣好行，還有深入偏鄉服務的幸福巴士，都可再精進優化。舉例來說，幸福巴士除滿足基本民行，若也能將連結偏鄉秘境景點，在提供照顧民眾需求之虞，也有能量協助偏鄉、原鄉觀光旅運服務，甚至地方創生，接下來雙方就會展開實質研討，提出具體規畫。

觀光署長周永暉指出，觀光署一直在推動區域觀光體驗，期盼透過運研所各地區研中心協助，在地學者發掘在地交通需求，比如增加班次或不同路線等，把旅客人潮帶入觀光區。

他說，期待與運研所合作，未來能讓TPASS通勤月票、Taiwan PASS台灣好玩卡串接升級成「TPASS 3.0」。交通部政務次長陳彥伯表示，TPASS是通勤月票，屬於交通基本民行，Taiwan PASS則偏向旅遊，兩者旅運需求目的不同，若就實現「食宿遊購行」概念而言，最終仍要整合，智愚如何整合，則需進一步考量。