健康主題館／現代人壓力型肥胖 怎麼減重都瘦不下來

你知道過勞可能會導致「過勞肥」嗎？近年愈來愈多健身教練、營養師發現，不少希望減重的人，身體肥胖的狀態都是「壓力」引起的，形成所謂的「壓力型肥胖」或「過勞肥」。建議平時多從事走路、伸展操等低強度運動，避免久坐，增加生活中的活動量，即可健康減重。

「壓力型肥胖」是指生活或工作中的壓力會減緩人體的新陳代謝，同時會影響壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，使得腎上腺素紊亂，易囤積脂肪而導致肥胖。台北醫學大學體育事務處兼任教練曾國峰說，曾有學員一周運動七天，飲食也控制得不錯，但一年下來只瘦10公斤，該學員找上他時，提到減重困境，一聽就馬上發現這是典型的「過勞肥」。

現代人工作型態多元，曾國峰指出，有些居家工作者看似自己掌握工作進度，但反而會不自覺給自己壓力，工作與生活無法分清楚，導致壓力加成，逐漸形成慢性壓力，讓身體長期處於過度疲勞的狀態。

壓力大更難增肌減脂

當人體壓力持續過大時，曾國峰說，俗稱「皮質醇」的腎上腺素分泌荷爾蒙「可體松」濃度會升高，抑制肌肉生成、促進脂肪囤積，還可能導致胰島素敏感性下降，形成「愈累愈胖」的惡性循環。

曾國峰提醒，如果過勞肥的人沒有先改善疲勞問題，而是增加運動時間，就可能會在錯的時間、錯的狀態下減重，會讓原本疲累的身體「更累」。尤其過勞肥的人運動，恐會有心悸、血壓高的生理反應，曾有人因此導致主動脈剝離、心肌梗塞而送醫。

如何察覺過勞？曾國峰指出，在運動時，可自我觀察是否容易臉色蒼白、冒冷汗、手腳冰冷，也可摸手腕的脈搏，跳動的感覺是否比平時薄弱，只要有任一症狀，就代表身體已經過勞，需要適度休息，才能再運動。平時則建議，可在家量測血壓心跳，如果心跳比平常多出10下以上，連續超過3天，也是過勞的警訊。

應先從事低強度運動

部分民眾的過勞屬於長期累積，短時間的休息，可能沒辦法快速改善疲勞狀態，曾國峰說，如果屬於過勞型肥胖的人，短時間之內應該以「低強度」的運動為主，如散步、走路、伸展操、瑜伽等，重點不在燃燒脂肪，而是調節自身的神經系統、降低壓力荷爾蒙，進而減重。

台北醫學大學附設醫院體管中心營養師黃雅婷表示，當人體沒有適當的休息，即使有定時運動，脂肪也難以消除。有些上班族明明一整天都坐著，也沒有過勞的行為，但仍屬於「過勞肥」，此類型的患者可能是晚上沒睡好的過勞，台灣睡眠呼吸中止症的盛行率高，連帶也增加這類睡不好的過勞肥型態。

睡不好也會「過勞肥」

如果是睡不好引起的過勞肥，黃雅婷建議，應先了解睡不好的原因，且在上班時降低久坐的時間，可以改站著上班，或是把水杯變小一點，增加走去茶水間的頻率，增加生活中的活動量，多走動的過程，可以幫助身體紓壓、放鬆，同步也能改善睡眠狀態。

當身體漸漸平衡之後，此時再啟動減重計畫，將能事半功倍。黃雅婷表示，現代人的身體狀況不一，減重時無法都用同一種方式達到效果，民眾最常使用的「低熱量飲食」減重法，並不適合過勞肥或是泡芙人，此時需要專業人員的介入，找到最適合的減重方式，幫助達到減重效果。

黃雅婷指出，如果不透過理解自身狀況，調整飲食或是生活型態的話，減重很快就會出現停滯期或是瓶頸期，會讓減重變成是一件挫折的事情，體重會出現反彈。