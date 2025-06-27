早期肺癌比率增 輔助治療需求增加

衛福部國健署將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，兩年來，公費肺癌篩檢服務找出1401名確診肺癌個案，其中早期占比達8成，隨著篩檢服務擴大，早期肺癌病患人數持續上揚，對於早期肺癌治療的需求也相對提升。多位肺癌治療專家觀察到，不少肺癌病患一確診早期肺癌，常會擔心復發，因此，如何完善早期治療減少復發，成了新課題。

早期肺癌以手術切除腫瘤為主要治療方式，不過，術後還是可能面臨復發問題。台灣癌症基金會執行長張文震表示，綜觀不同研究發現，肺癌第1A期復發率10%至20%，1B期增加到30%至40%，第二期陡升至62%，第三期高達76%，越後期復發機率愈高，像帶有EGFR基因突變的肺癌，復發機率更明顯上升。

桃園長庚紀念醫院院長、台灣肺癌學會理事長楊政達指出，早期肺癌治療，並非「開刀就沒事」，需要更積極的治療策略和長期追蹤。腫瘤分期愈往後、腫瘤愈大，或者病理檢查發現腫瘤細胞已侵犯血管，或淋巴結轉移、侵犯胸膜等，都是復發風險較高的因子，可考慮進行手術前後輔助治療。

另外，有基因突變者復發、轉移的風險也較無基因突變者高，因此，如果基因檢測發現帶有EGFR、ALK等復發高風險基因變異，則可考慮在術後加上相應的標靶輔助治療。

目前國際治療指引建議，若帶有EGFR等基因突變，從1B期開始即可考慮術後標靶輔助治療，降低後續復發風險。台北榮總胸腔部部主任、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，在肺腺癌病患中約50%至60%帶有EGFR基因突變，代表術後標靶治療在台灣肺癌病患中具有重要的臨床意義。

張文震指出，對於EGFR基因突變的高風險病患，研究建議，第1B期至3A期可接受術後標靶輔助治療。若是1B期，醫師多會根據病患的神經內分泌病理型態，以及癌細胞是否侵犯血管、臟層肋膜、淋巴等情況，提供個人化建議。

「早期肺癌的輔助治療選項，包含標靶藥物、免疫治療和化療等多種組合。」陳育民認為，對於隨著肺癌篩檢擴大而持續增加的早期肺癌病患，相對應的早期健保治療須同步跟進，並全面考慮各種治療選項的組合、運用，對提升病患預後表現才有幫助。