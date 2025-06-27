健康你我他／爸爸住院3天 父女共享天倫

一天下午，突然接到媽媽的電話說，「爸爸從樓梯上摔下來，妳快來醫院一趟吧。」我懷著不安的心情，匆忙地安排好家中事情後，立刻奔赴醫院。

到了醫院，驚見爸爸平常白皙乾淨的臉面，有多處大片瘀青，宛如四川「變臉」劇的面具般，加上一眼腫脹及皮肉縫合的針腳，看了令人心痛。

不幸中的大幸是，爸爸以80多歲的高齡從約20階的樓梯層跌落，卻很神奇全身上下只有表皮傷及瘀血，腦部、骨骼，竟完全毫髮無損。可能是爸爸平常精勤禮佛念經，又多有行善布施，得菩薩護佑吧。

陪伴爸爸住院三天期間，隨時倒尿袋、協助媽媽幫他擦澡、扶他下床練習緩慢走路，就是我們重複做的事。看到爸爸一天一天地恢復，使我如打了腎上腺素般，一點都不覺得勞累。

我會認床，離家就很難睡著。但陪爸爸住院期間，躺在爸爸身邊的折疊床上，晚上聽著他的鼾聲，知道爸爸能睡了，竟使我感到無比安心，且睡得很沉。

有一天傍晚，扶著爸爸練習走路時，我們走到醫院的窗口，俯瞰外面華燈初上，車水馬龍的台北市街景。爸爸握著我的手，輕鬆地聊一些家常。我突然覺得，這是我們難得的父女二人小時光，千金難買，也心生極深的感觸，父母真的需要多陪伴，我們陪在父母身邊時，他們顯得多麼快樂而可愛呀。