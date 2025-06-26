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防止飼料、奶粉不當流用 卓榮泰要求建立動態監測

中央社／ 台北26日電
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者蘇健忠攝影

台灣歷史上曾出現不肖業者以飼料奶粉混充食用奶粉事件，行政院卓榮泰今天主持食安會報會議時要求，農業部有必要提升稽查頻率與抽查比例，並建立有效預警清單及動態監測機制，避免飼料用奶粉流入食品鏈。此外，也要求衛福部持續以多元管道宣導乳品標示新規。

卓榮泰今天主持行政院食安會報會議，聽取「乳品標示規定及相關配套措施」及「飼料用奶粉之管理與精進作為」。食藥署日前公告乳品標示新制，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，新制將於明年7月1日起上路，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰新台幣400萬元。

行政院會後透過新聞稿指出，卓榮泰在會中表示，為保障消費者知情權，調整乳品標示相關規定，但為降低產業端的適應壓力，並避免消費者混淆，請衛福部在新制生效前，持續以多元管道宣導，保持與業界溝通，協助業者落實標示規定。

卓榮泰要求，農業部應積極協助乳品業者依循規範來申請各種標章，並簡化、加速申請流程，結合輔導團隊資源並建立市場秩序，促進國產乳品特色發展與永續經營。

台灣數十年前曾發生名格飼料奶粉案，以及工業奶粉混充孕婦專用奶粉的S95奶粉事件。卓榮泰今天也指示，農業部應持續精進飼料品質監控及溯源管理，並主動盤點及公布合格飼料用奶粉業者及其品項。

為防止飼料用奶粉流入食品鏈，卓榮泰要求提升稽查頻率與抽查比例，並建立有效預警清單及動態監測機制。政院人士對此指出，近日並無相關案例，卓榮泰主要是就管理面向要求強化。

此外，行政院政務委員陳時中會中提案，建議衛福部、農業部、環境部及關務單位建立一套完整資訊化管理系統，相互交換資料，藉以確實掌握食品進口、產出，到食用端、廢棄端、回收端的流向，卓榮泰則指示衛福部審慎研議及評估。

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