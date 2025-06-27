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非聽不可
2025關心腸久事 大腸癌衛教講座
主講：台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠、營養師陳君婷
時間：7月10日（四）上午10時至11時30分
地點：台安醫院健康管裡大樓4樓研討室A
台北市松山區八德路2段424號
洽詢：02-2541-0969台灣腸癌病友協會
健康永續飲食以植物為本
多元減重飲食的利弊與得失
主講：北醫公衛學院精準營養講座教授潘文涵
北醫保健營養學系教授趙振瑞
時間：7月12日(六)上午10時至12時
地點：國家圖書館B1多功能展演廳
台北市中正區中山南路20號
洽詢：02-8786-0556
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