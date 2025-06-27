聽新聞
0:00 / 0:00

非聽不可

聯合報／ 本報訊

2025關心腸久事 大腸癌衛教講座

主講：台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠、營養師陳君婷

時間：7月10日（四）上午10時至11時30分

地點：台安醫院健康管裡大樓4樓研討室A

           台北市松山區八德路2段424號

洽詢：02-2541-0969台灣腸癌病友協會

健康永續飲食以植物為本

多元減重飲食的利弊與得失

主講：北醫公衛學院精準營養講座教授潘文涵

           北醫保健營養學系教授趙振瑞

時間：7月12日(六)上午10時至12時

地點：國家圖書館B1多功能展演廳

           台北市中正區中山南路20號

洽詢：02-8786-0556

永續 大腸癌 北醫

延伸閱讀

癌別不同給付有差！健保新制上路，癌友權益恐大受影響！？

台南一中林信妤上台大醫學系 提醒不要盲目往補習班衝

獨／實現與癌逝母約定 她吐血在北醫加護病房完成會考 可望上中山女中

彰化社區高中個人申請2人錄取醫學系 證明「好好讀，有前途」

相關新聞

威力彩頭獎17.38億元一注獨得 得主是你嗎？

頭獎連摃34期的威力彩第51期今晚開獎，一名幸運兒獨得頭獎獎金17.38億元，獎落台中市西區民生路511號的期期發彩券行...

高中生輕鬆破解悠遊卡獲利數十萬 這原因藏交易安全漏洞

近日，悠遊卡公司在例行對帳作業中發現退費金流異常，經內部稽核後主動通報警方與主管機關，檢警深入調查後發現，一名北部高中生...

防止飼料、奶粉不當流用 卓榮泰要求建立動態監測

台灣歷史上曾出現不肖業者以飼料奶粉混充食用奶粉事件，行政院長卓榮泰今天主持食安會報會議時要求，農業部有必要提升稽查頻率與...

健保資料專法特定條件仍可使用資料 立委批霸王條款

立法院衛環委員會今日續審「全民健康保險資料管理條例草案」，該草案主要管理民眾退出健保資料庫等規定。然而，條文仍有部分未獲...

連老蔣的信都遭雙重郵檢！全國郵展揭台灣戒嚴監控秘辛

全國郵展暨中泰聯合郵展今在台中登場，最受矚目的是集郵家何輝慶教授展出的「台灣戒嚴初期郵檢戳」，展品中赫見前總統蔣中正夫婦...

環團籲協和電廠列土污場址禁開發 環境部：查證中

協和電廠更新改建計畫2月26日通過環評，環團今天要求環境部公告此場域為土壤污染控制場址並依法禁止開發。環境部表示，查證進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。