連老蔣的信都遭雙重郵檢！全國郵展揭台灣戒嚴監控秘辛

全國郵展暨中泰聯合郵展今在台中登場，最受矚目的是集郵家何輝慶教授展出的「台灣戒嚴初期郵檢戳」，展品中赫見前總統蔣中正夫婦的往來信件，竟也蓋上收寄局、投遞局的雙重郵檢戳，代表遭受雙重郵檢，見證當年為維護國安，無所不在的郵務檢查實況。

5天的郵展今在文化部文化資產園區雅堂館舉辦開幕儀式，中華郵政總經理江瑞堂致詞時說，這次郵展是我國自2014年起，第4次辦中泰聯展，展出台灣與泰國珍貴郵集達295框。

江瑞堂說明，邀請類郵集，本國何輝慶「台灣戒嚴初期郵檢戳1949–1960」、蔡文隆的「大清國家郵政史1897–1911」、黃丞徽的「德國在華客郵郵政用品」；泰國郵集Prakit Foongvanich的「暹羅拉瑪六世國王」、Jenwit Apichainunt 的「泰國稅票1932–1957」，及Phairot Jiraprasertkun的「從暹羅到中國的官方匯票匯款郵件」。

何輝慶說，台灣戒嚴時期對信件檢查極為嚴密，這次展出5框戒嚴初期郵檢戳封片，其中1框為蔣中正夫婦的信件受雙重郵檢，來探視當時為了國安，滴水不漏的郵檢情況。

何輝慶指出，現場也展示各種文字或符號的郵檢情況，包含沿用日治時期的新竹櫛型代用郵檢戳，嵌有國字的東、南、北、平、快、投、遞：甲、乙、丙、丁干支代號郵檢戳，以及組集「有、時、發、備、用、證」等少見文字戳記，加上英文字、阿拉伯字等郵檢戳。