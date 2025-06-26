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健保資料專法特定條件仍可使用資料 立委批霸王條款

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源（左）與健保署長石崇良（右）上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會，繼續審查全民健康保險資料管理條例草案。記者林伯東／攝影
衛福部長邱泰源（左）與健保署長石崇良（右）上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會，繼續審查全民健康保險資料管理條例草案。記者林伯東／攝影

立法院衛環委員會今日續審「全民健康保險資料管理條例草案」，該草案主要管理民眾退出健保資料庫等規定。然而，條文仍有部分未獲共識有待協商確認，其中草案規範民眾申請退出後，在特定狀況下主管機關仍可利用，立委直批此是「霸王條款」的極致。

由於2022年憲法法庭判決健保資料庫強留個資，判決健保法部分違憲，限期改善。衛福部去年3月決定採專法管理，行政院今年4月通過「全民健康保險資料管理條例草案」，主要規範民眾的相關就醫資料可以申請退出健保資料庫再利用，並且在健保卡註記；草案6月9日曾在立法院衛環委員會審查但未審完，今日續審。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧指出，上一次審查13條，保留10條，今日從14條開始審查，再重新從頭審查一次；其中12條按照院版通過、第19條及第22條保留待委員會協商，其餘修正通過。希望在8月12日以前可以三讀通過。

草案第19條中規定，民眾就算申請退出並且經過註記後，主管機關、保險人在下列情形仍可以例外使用資料，包含依其他法律主管機關有提供資料的義務，維護國家安全，為免除人民生命、身體或財產的急迫危險。今日修正動議中新增「重大公共利益的健康風險評估，及受政府機關委託的公衛、醫療科技效益評估」並且要經過諮議會同意後才可使用。

立委林淑芬表示，此規範根本是讓管理大門敞開，涉及公共利益就可以使用資料庫中的資料，很多情境下都可符合，例如癌症防治就可以來申請資料。她質疑，「政府機關委託就沒有退出權嗎？」、「政府機關的研究就這麼偉大嗎？」，根本是霸王條款的極致。

林淑芬也擔憂，諮議會在行政機關位階低，法規可能用位階低的機關阻擋位階高的行政機關，恐怕難以扛下審查壓力。立委王正旭也說，部分共識仍未凝聚，希望先保留條文。最終經歷來回討論仍保留，待委員會黨團協商。

另外，草案第20條規定竊取資料的刑責，今修正動議新增「利用業務機會犯罪者」加重其刑。立委及行政機關則對於加重部分看法分歧，立委林月琴表示，條文寫「加重其刑『至』二分之一」，其範圍不夠明確有巧門。健保署長石崇良說，條文都會規範範圍，否則就會變成無期徒刑，因此「至」為設定上限。

林淑芬指出，公務員利用職務之便竊取資料，就像警察拍隱私照片賣給創意私房，不可原諒，希望刑責加入「五年以上、十年以上」有期徒刑，作為特別法管理。然而，發言引發立院召委劉建國不滿，質疑「中華民國刑法有分『普通法』或是『不普通法』嗎？」，不要用沒必要的名詞討論。最終，修正條文經討論後，改為「加重其刑二分之一」，刪除「至」。

過往國衛院建制的健保資料庫可以透過光碟片保存資料，2016年後已全面廢止。陳真慧說，為避免資料外洩發生，草案第23條規範罰緩，但立委仍有不同看法，因此保留條文。

衛福部 立法院 健保卡 保險 主管

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