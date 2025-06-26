環團籲協和電廠列土污場址禁開發 環境部：查證中

協和電廠更新改建計畫2月26日通過環評，環團今天要求環境部公告此場域為土壤污染控制場址並依法禁止開發。環境部表示，查證進行中，若污染屬實將依法辦理後續污染場址控管。

守護外木山行動小組今天與民眾黨立委黃珊珊、蠻野心足生態協會、基隆市野鳥學會等民間團體，在立法院舉行「協和土污亂蓋牌，違法環評速停工」記者會，批評協和電廠更新改建計畫（四接）在程序、法律及調查缺失等重大爭議下通過環評，身為環境主管機關的環境部，非法掩護電廠內土壤污染，將針對違法環評提訴願，並要求環境部長彭啓明下台。

環團表示，協和電廠在環評會議前被台電內部員工爆料，土壤受到重金屬、多氯聯苯等毒物嚴重污染，基隆市政府依據土污法採樣，預計7月初化驗結果出爐，應依據土污法第12條及第17條規定，先公告土壤污染控制場址，依法禁止開發行為。

對於環團訴求，環境部今天發布新聞稿指出，此案依據土壤及地下水污染整治法規定，已函請環保局要求台電公司採取應變必要措施，以避免污染擴大，確保民眾安全。

針對協和電廠土壤污染情形，也協助環保局進行土壤污染查證佈點規劃，並於12日由環保局會同相關人員赴協和電廠現場進行污染查證作業。

環境部重申，針對協和電廠土壤污染，都依土污法相關規定辦理，後續經查證如污染屬實，將由環保局依據土污法規定公告協和電廠為污染控制場址，並要求台電公司提出污染控制計畫，依法辦理後續污染場址控管作業，待控制計畫執行完畢且經環保局驗證通過後，才可進行實質開發行為。