桃機災害防救演練 針對毒化物、輻射及電動車火警
為強化桃園機場面對非天然災害的應變能力，機場公司依據《災害防救法》及交通部民用航空局指示，於6月24日在501及502貨機坪舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，邀集包括長榮空運倉儲公司、內政部警政署航空警察局、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等公私部門相關單位共同參與，跨單位總計動員近60人，為年度重大演練項目之一。
機場公司表示，本次演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災及人員搶救之複合式災害。演練內容包含：災害初期應變救援及現場指揮調度、毒性化學物質與輻射洩漏之初期處置、人員與車輛之避難引導與警戒管制、毒化物清除與除污作業、電動車火災撲滅及電力隔離處置等。
機場公司指出，本次演練亦針對國際上曾引發大規模火災之電動車救災事故特別配置防火毯、電動車緊急插頭、活動式阻水設施及車底專用滅火裝置等裝備，以強化電動車災害之應處能力。透過本次演練可驗證機場災害應變機制，有效提升災害發生初期現場指揮協調及聯防救災能力，確保實際災害時可迅速反應，守護機場安全與旅客生命財產。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言