桃機災害防救演練　針對毒化物、輻射及電動車火警

為強化桃園機場面對非天然災害的應變能力，機場公司依據《災害防救法》及交通部民用航空局指示，於6月24日在501及502貨機坪舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，邀集包括長榮空運倉儲公司、內政部警政署航空警察局、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等公私部門相關單位共同參與，跨單位總計動員近60人，為年度重大演練項目之一。

機場公司表示，本次演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災及人員搶救之複合式災害。演練內容包含：災害初期應變救援及現場指揮調度、毒性化學物質與輻射洩漏之初期處置、人員與車輛之避難引導與警戒管制、毒化物清除與除污作業、電動車火災撲滅及電力隔離處置等。