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桃機災害防救演練　針對毒化物、輻射及電動車火警

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災之複合式災害。圖／機場公司提供
演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災之複合式災害。圖／機場公司提供

為強化桃園機場面對非天然災害的應變能力，機場公司依據《災害防救法》及交通部民用航空局指示，於6月24日在501及502貨機坪舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，邀集包括長榮空運倉儲公司、內政部警政署航空警察局、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等公私部門相關單位共同參與，跨單位總計動員近60人，為年度重大演練項目之一。

機場公司表示，本次演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災及人員搶救之複合式災害。演練內容包含：災害初期應變救援及現場指揮調度、毒性化學物質與輻射洩漏之初期處置、人員與車輛之避難引導與警戒管制、毒化物清除與除污作業、電動車火災撲滅及電力隔離處置等。

機場公司指出，本次演練亦針對國際上曾引發大規模火災之電動車救災事故特別配置防火毯、電動車緊急插頭、活動式阻水設施及車底專用滅火裝置等裝備，以強化電動車災害之應處能力。透過本次演練可驗證機場災害應變機制，有效提升災害發生初期現場指揮協調及聯防救災能力，確保實際災害時可迅速反應，守護機場安全與旅客生命財產。

機場公司針對國際上曾引發大規模火災之電動車救災事故特別配置「防火毯」及「活動式阻水擋板」等裝備，以強化電動車災害之應處能力。圖／機場公司提供
機場公司針對國際上曾引發大規模火災之電動車救災事故特別配置「防火毯」及「活動式阻水擋板」等裝備，以強化電動車災害之應處能力。圖／機場公司提供
演練模擬貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，執行毒化物除污作業。圖／機場公司提供
演練模擬貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，執行毒化物除污作業。圖／機場公司提供

電動 輻射 火災 桃園機場 內政部

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