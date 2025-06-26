環亞機場貴賓室攜手床墊業者 「10萬元」升級搶攻轉機客商機
國際旅運市場持續暢旺，位於桃園國際機場內的獨立貴賓室「環亞機場貴賓室」為提升服務品質，攜手知名床墊業者引進造價新台幣10萬元的床墊，將貴賓室內的私人休憩室硬體設備升級，搶攻轉機客休憩商機。
環亞機場貴賓室表示，新冠肺炎疫情過後，國際旅遊市場回暖，桃園國際機場出國旅客數持續攀升，貴賓室來客數已超越疫前水準，為提供更優質的服務，環亞機場貴賓室6月攜手知名床墊品牌，提升私人休憩室硬體設備，帶給轉機客更優質的服務。
環亞機場貴賓室指出，環亞機場貴賓室是管制區內唯一提供休憩房間服務的場域，旅客在管制區內就可享有五星級飯店的休息服務。業者透露，目前使用休憩的主要客群對歐美、日本及港澳中的轉機旅客，疫情前就深受旅客青睞，訂房率約七成，希望透過提升硬體設備提供旅客更優質的休憩服務。
床墊業者說，公司與骨科醫師團隊共同研發「鈦合金美姿感應彈簧」床墊，提供身體良好支撐及全然放鬆肌肉，以往就曾與五星級飯店、影廳等跨界合作，這次與環亞機場貴賓室聯手，在17間單人及雙人尊榮房量身打造，提供造價約10萬元的飯店規格床墊，期盼為轉機旅客提供優質舒眠體驗。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言