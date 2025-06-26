環亞機場貴賓室攜手床墊業者 「10萬元」升級搶攻轉機客商機

國際旅運市場持續暢旺，位於桃園國際機場內的獨立貴賓室「環亞機場貴賓室」為提升服務品質，攜手知名床墊業者引進造價新台幣10萬元的床墊，將貴賓室內的私人休憩室硬體設備升級，搶攻轉機客休憩商機。

環亞機場貴賓室表示，新冠肺炎疫情過後，國際旅遊市場回暖，桃園國際機場出國旅客數持續攀升，貴賓室來客數已超越疫前水準，為提供更優質的服務，環亞機場貴賓室6月攜手知名床墊品牌，提升私人休憩室硬體設備，帶給轉機客更優質的服務。

環亞機場貴賓室指出，環亞機場貴賓室是管制區內唯一提供休憩房間服務的場域，旅客在管制區內就可享有五星級飯店的休息服務。業者透露，目前使用休憩的主要客群對歐美、日本及港澳中的轉機旅客，疫情前就深受旅客青睞，訂房率約七成，希望透過提升硬體設備提供旅客更優質的休憩服務。