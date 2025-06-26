過馬路不要滑手機！交長：若妨礙交通可罰

交通部長陳世凱近日上節目指出，行人過馬路應專心，滑手機是不對的、會被抓。對於行人過馬路滑手機如何可罰，交通部今天表示，若行人有明顯妨礙交通情形，可罰新台幣500元。

交通部長陳世凱近日接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問時表示，近年來行人在路上遇到事故、造成死傷，很高比例是行人違規。

面對主持人詢問，行人滑手機、慢慢過馬路是否會被抓，陳世凱表示，「滑手機是不對的，會被抓」，他認為，行人應專心過馬路，不應該看手機、要快速地走，「那種慢慢地走，坦白講是很不OK的，雖然現在法規沒有規定你不能慢慢走。」

對於行人過馬路滑手機是否可罰，交通部公共運輸及監理司長林福山接受媒體聯訪時表示，須視是否有明顯妨礙交通的情形，依據道路交通管理處罰條例第78條規定，在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處500元罰鍰。

林福山呼籲，無論是汽車駕駛人或行人在使用道路空間時，能多一份相互體諒、尊重，並秉持安全為最高原則。