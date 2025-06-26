下班注意！3縣市發國家級大雷雨警報 高雄上班族：衣服來不及收

受旺盛對流的影響，中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地連續兩波發布大雷雨即時訊息；高雄地區下午天空烏雲一片，陸續下起大雨；有網友指，「天突然變好黑」、「下雨好，熱死了」；還有網友懊惱：「下班不妙了」。

中央氣象署指出，台南市、高雄市、屏東縣等3地受旺盛發展的對流影響，大雷雨下到5時30分；呼籲民眾要小心打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風或伴隨冰雹發生、溪水暴漲，山區易發生坍方、落石、土石流。

高雄地區天空今天下午烏雲滿布，還夾雜雷聲，隨後陸續降下間歇性大雨，PTT高雄版有網友指出，「天突然變好黑，要趕緊回家躲雨了」、「路上突然一陣大的」、「雷聲轟隆隆」、「又暴雨、又打雷」。

有網友則表示，「希望來一陣雨也好，悶熱天氣好久了」；有網友懊惱「衣服來不及收」、「下班不妙了」。