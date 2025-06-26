快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

下班注意！3縣市發國家級大雷雨警報 高雄上班族：衣服來不及收

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地發布大雷雨即時訊息，高雄天空烏雲密布，開始降雨。記者石秀華／攝影
中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地發布大雷雨即時訊息，高雄天空烏雲密布，開始降雨。記者石秀華／攝影

受旺盛對流的影響，中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市屏東縣等3地連續兩波發布大雷雨即時訊息；高雄地區下午天空烏雲一片，陸續下起大雨；有網友指，「天突然變好黑」、「下雨好，熱死了」；還有網友懊惱：「下班不妙了」。

中央氣象署指出，台南市、高雄市、屏東縣等3地受旺盛發展的對流影響，大雷雨下到5時30分；呼籲民眾要小心打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風或伴隨冰雹發生、溪水暴漲，山區易發生坍方、落石、土石流。

高雄地區天空今天下午烏雲滿布，還夾雜雷聲，隨後陸續降下間歇性大雨，PTT高雄版有網友指出，「天突然變好黑，要趕緊回家躲雨了」、「路上突然一陣大的」、「雷聲轟隆隆」、「又暴雨、又打雷」。

有網友則表示，「希望來一陣雨也好，悶熱天氣好久了」；有網友懊惱「衣服來不及收」、「下班不妙了」。

中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地發布大雷雨即時訊息，高雄天空下起大雨。記者石秀華／攝影
中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地發布大雷雨即時訊息，高雄天空下起大雨。記者石秀華／攝影

高雄市 暴雨 屏東縣 大雷雨 台南

延伸閱讀

雨區再擴大！13縣市大雨特報 4地大雷雨下到晚上

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時

邱議瑩公布首支競選影片 「恰北北」為對抗不公不義

高空「冷心低壓」移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

相關新聞

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時

國家警報響了！中央氣象署下午14時52分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷...

雨區再擴大！13縣市大雨特報 4地大雷雨下到晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今天台南市有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及中部以北、宜蘭山區有...

氣溫飆破30度！北捷列車溫度調降 文湖線等「開放層」再裝水冷扇

台北捷運列車開啟夏日模式，尖峰時刻車廂溫度調到23度、非尖峰時段為24度。針對開放式的月台層，北捷說，文湖線的轉乘站點，...

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

Google Pixel 10系列手機傳出最快將在今（2025）年8月28日開賣，整理先前傳聞，針對基本款Pixel 10，包含亮度更高的6.3吋螢幕、採用台積電3nm製程的Tensor G5處理器（晶片）、電池容量達4970mAh、支援29W有線快充及15W的Qi2無線充電，除此之外還有更新的爆料，但裡頭也有失望的關鍵規格存在。

過馬路不要滑手機！交長：若妨礙交通可罰

交通部長陳世凱近日上節目指出，行人過馬路應專心，滑手機是不對的、會被抓。對於行人過馬路滑手機如何可罰，交通部今天表示，若...

下班注意！3縣市發國家級大雷雨警報 高雄上班族：衣服來不及收

受旺盛對流的影響，中央氣象署今天下午針對台南市、高雄市、屏東縣等3地連續兩波發布大雷雨即時訊息；高雄地區下午天空烏雲一片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。