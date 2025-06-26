影／環境部「沼」永續 打造減碳循環新典範

環境部為協助畜牧業綠色轉型，達到與環境共生共榮及循環永續的目標，透過法規、結合跨部會資源以及中央地方協力輔導、推動技術等，將畜牧業排放的廢水轉成有價值的資源，串聯技術價值鏈，轉廢為能、冀土變黃金，不僅讓環境更好，更能「沼到田、沼到電、沼專業」，達成永續環境的韌性目標。

環境部水質保護司司長王嶽斌表示，目前的畜牧小場（豬2000頭、牛500頭以下），必須在年底前前達到廢污水經過處理後，至少5%的澆灌率，如果沒有達到，依照水污法規定，可以裁處1萬元以上，600萬元以下罰鍰；另外，沼液的澆灌效果，可以讓農產品成長的更好，透過林地澆灌示範，效果也非常不錯，也歡迎有相關技術廠商加入處理廢污水行列。 環境部今天舉行「沼到田、沼到電、沼專業」記者會，推動畜牧場糞尿資源化政策，包括環境部政務次長葉俊宏（右二），水質保護司司長王嶽斌（右一）等出席說明。記者胡經周／攝影