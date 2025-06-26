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udn攜手聊心茶室 邀你啟動療癒探索旅程 讓心停泊

聯合新聞網／ 台北訊
「udn x 聊心茶室 – 好朋友週」限定活動登場。
「udn x 聊心茶室 – 好朋友週」限定活動登場。

當生活被行程塞滿，當思緒在螢幕與通知聲中翻湧，我們是否遺忘了，內心那片需要灌溉的花園？

為了讓大眾重新連結自我、找回內在的寧靜，udn聯合新聞網攜手線上心理媒合平台「聊心茶室（HealYou）」，即日起至7月6日推出「好朋友週」期間限定活動。活動以心理測驗作為起點，讓現代人探索自己的心靈風景，進而有機會獲得與療癒專家進行1對1視訊諮詢對談，體驗一場專屬的療癒旅程。

在資訊爆炸、情緒內耗、快節奏的現代生活中，人們常常感到與內在的自我脫節。我們在應對日常壓力和挑戰時，有時會忽略自己內心深處的輕聲細語。「植男植女的幻想：測試你的靈魂花圖」對你發出邀請，透過一個充滿意象的比喻，引導你審視自己的內在世界。

「udn X 聊心茶室 – 好朋友週」活動分為三個簡單步驟：

⦁ Step 1：測試你的靈魂花圖

⦁ Step 2：登(加)入 udn 會員

⦁ Step 3：獲得心靈療癒抽獎資格

完成上述步驟後，你將有資格參與抽獎，並且有機會獲得聊心茶室 HealYou 媒合平台配合的療癒專家視訊諮詢對談。這提供了一個獨特的機會，讓你透過專家的洞察，獲得個人化的指導與支持，共同耕耘你的「心靈花園」。

每個人都有一座心靈花園，有時它豔陽高照，有時則雜草叢生。重要的是，我們願不願意停下來，好好照顧它。無論你是渴望療癒、想重新找回自己，或單純對心靈世界充滿好奇，這場「好朋友週」活動都是一個溫柔的開始。

走吧！一起進入那片你已許久未曾拜訪的心靈綠洲🍀 https://lihi2.com/4gw1r

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