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雨區再擴大！13縣市大雨特報 4地大雷雨下到晚上

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨氣象署表示，今天台南市有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及中部以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署也針對新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭等13縣市發布豪大雨特報

氣象署還針對台南市、嘉義縣、高雄市屏東縣發布大雷雨即時訊息。其中屏東將持續至晚間5時15分，嘉義、高雄會持續至5時30分止，台南澤慧持續至晚間6時止。

氣象署表示，台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至18時35分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。

氣象署表示，今天台南市有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及中部以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供
氣象署表示，今天台南市有局部大雨或豪雨，南投、嘉義以南地區及中部以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。圖／氣象署提供

高雄市 豪雨 災防告警 氣象署 暴雨 強降雨 屏東縣 大雨特報 嘉義 台南

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