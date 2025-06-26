交通部第2季新車安全評比出爐 這台奪五星、它只拿三顆星

交通部為26日今年第2季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，正式公布車輛業者自費申請評等一車型及TNCAP第三順位受評車型的評等結果，NISSAN SENTRA獲得五顆星評等，TOYOTA VIOS獲得三顆星評等。

交通部指出，今年6月26日公告2車型TNCAP評等結果後，針對第2季二車型（NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評。

其中，NISSAN SENTRA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%及安全輔助70%，依據星級評等平衡標準規定，SENTRA車型整體星級評等為五顆星。

另外，TOYOTA VIOS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，VIOS車型整體星級評等為三顆星。

交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年9月底會繼續公布三車型（LEXUS RX、TOYOTA TOWN ACE及MG HS）的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。

另外，台灣新車安全評等（TNCAP）自2023年上路至今已有18款車型完成新車安全評等，接下來交通部已研擬修法，擬朝向安全評等費用由業者負擔，相關草案內容正與業者溝通中，目標年底前將草案送交立法院討論。此外，因應高齡駕駛衝撞意外，未來安全評等項目也將研擬納入誤踩油門等安全因應測試。