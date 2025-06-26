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氣溫飆破30度！北捷列車溫度調降 文湖線等「開放層」再裝水冷扇

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷自主研發的智慧溫控系統。圖／台北捷運公司提供
北捷自主研發的智慧溫控系統。圖／台北捷運公司提供

台北捷運列車開啟夏日模式，尖峰時刻車廂溫度調到23度、非尖峰時段為24度。針對開放式的月台層，北捷說，文湖線的轉乘站點，會增設水冷扇，維持乘車環境。

近期台北市氣溫飆至30度以上高溫，台北捷運列車空調設定到夏季模式，尖峰時段車廂溫度為23度、非尖峰時段則為24度。車站月台則是依照經濟部能源規定，市內平均值不得低於26度，因此都維持在26到28度間。

北捷說，2024年北捷陸續升級全車隊空調系統，導入3項創新技術，包括駕駛室增設智慧溫控面板、空調設備即時監控系統智慧化、溫控模式再進化，提升空調設定靈活性。

北捷說明，北捷維修團隊自主研發智慧溫控系統，透過IoT物聯網技術，將每節車廂的溫度數據即時傳送至駕駛室，並整合至智慧溫控面板。

北捷表示，目前這套系統已陸續安裝，預計2025年底拓展至全車隊，若發生異常，也能即時傳送到行控中心即駕駛室行車專員。

另外，開放式的月台層，北捷說明，像是文湖線，自5月1日起，於文湖線轉乘車站南京復興站、忠孝復興站及大安站試辦增設水冷扇，並依現場氣溫狀況開啟水冷扇製冷功能，維持舒適乘車環境。

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