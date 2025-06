台灣早發性大腸癌竟居亞太之冠 超過日韓！ 國40-49歲大腸癌個案數量上升1.5倍以上 年輕罹大腸癌機率大增 研究：天天喝優酪乳降26％罹癌風險

近期收治一名39歲女性,吃一點東西就覺得腹脹,半年內肚子大得像孕婦、大便變得稀軟而就診求助,剛開始並沒有明顯症狀,加上一開始認為是吃太過油膩而未加以留意,時間一久才釀病因。患者做完電腦斷層後,才驚覺自己原來確診了晚期大腸癌。專家提醒,當注意到排便習慣改變、腹脹問題時,還是要盡早就醫檢查,避免錯過黃金治療時間。

台灣大腸癌發生率高居亞洲第一,遠超鄰近國家日韓! 圖/張益華提供

根據衛福部最新國人十大死因統計公布,癌症已長年蟬聯第一,十大癌症死因順位不變外,其中大腸癌則持續21年高居十大癌症死因前三名2。據研究指出,台灣罹患大腸癌,發生率高居亞洲第一,遠超鄰近國家日韓3。基隆長庚醫院胃腸肝膽科錢政弘醫師表示,現代人不良的飲食習慣、生活作息,都會影響腸道菌群的失衡、壞菌增生。他提醒,若想保持腸道健康,應從每日補充好菌做起,像是天天飲用一瓶優酪乳,即可快速補充好菌。

台40-49歲大腸癌發生率增超過1.5倍4呈年輕化趨勢 政府拍板下修大腸癌篩檢年齡至40歲

近年來國內外醫學數據顯示,大腸癌在台灣逐年呈現年輕化趨勢,其中因飲食風險導致的早發性大腸癌年齡別死亡率位居亞太之冠5,大腸癌好發於50歲以上族群,而50歲以下族群罹患則被稱為早發性大腸癌。統計指出,近年來45~49歲大腸癌發生率上升近1.5倍6,全國40~44歲大腸癌發生率更是增加了1.7倍7。不僅如此,今年衛福部也提高癌篩預算至68億,其中大腸癌公費篩檢年齡下修至45歲、新增40-44歲具家族史族群8,可見大腸癌年輕化的嚴重性不可小覷。

大腸癌發生率增呈年輕化趨勢,攝取過多西式飲食恐增加瘜肉生成並誘發大腸癌。 圖/張益華提供

錢政弘醫師表示,大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者,如今卻明顯年輕化,部分患者甚至年僅30多歲9。他提醒,年輕患者常因症狀不明顯,如腹痛、腹瀉、便祕、食慾不振等症狀而輕忽警示,導致確診時多已進入中晚期,增加治療困難與死亡風險。美國癌症協會也建議,45歲以上青壯年族群,更應提高警覺、及早篩檢,每年接受糞便潛血的檢查,以降低罹癌風險10。

醫示警:漢堡、薯條、披薩等西式飲食改變腸道菌群 好菌不足壞菌多 恐是大腸癌年輕化原因

錢政弘醫師說明,除了不良生活作息、快速的生活步調導致用餐時間的縮短外,現代西式飲食與外食習慣的盛行,如高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多,也會破壞腸道菌群平衡,導致壞菌釋放有害代謝物,引發腸道慢性發炎、黏膜損傷,進而增加瘜肉生成並誘發大腸癌11。

針對如何與壞菌抗衡、維護腸道健康,錢政弘醫師分享,除了記得要定期進行篩檢、養成蔬果攝取充足、少油少鹽的健康飲食習慣外,日常補充好菌也是關鍵一環。近年來國外研究紛紛指出飲用優酪乳與降低大腸癌發生率有正相關,錢醫師補充,優酪乳中的乳酸菌可降低瘜肉形成、減少發炎來降低大腸癌風險。

錢政弘醫師提醒,台年輕罹腸癌機率大增,定期補充好菌是關鍵。 圖/張益華提供

腸道菌相平衡,健康自然罩!胃腸科醫師提醒:天天喝優酪乳補好菌 降低腸癌風險26%

錢政弘醫師補充,益生菌是有益宿主健康的微生物,而絕大多數的益生菌就屬乳酸菌,也就是優酪乳發酵的主要菌株,能夠達到改善消化、抑制壞菌增加、調節菌叢平衡的效果13。研究也有指出,若將優酪乳作為日常飲食,出現腺瘤性息肉的可能性更低,與不飲用優酪乳的男性相比,竟然降低了26%14!因此他也推薦,每日早晚一瓶優酪乳,不僅有助於腸道蠕動、提升排便順暢感,長期下來更能建立良好菌叢生態,為腸道打下穩固防線,是維持健康生活的重要日常小習慣。

錢政弘醫師建議,民眾在挑選優酪乳產品時,可參考以下幾項原則:首先,選擇具有「健康食品」標章,例如有獲得「腸胃功能」標章的產品,不僅代表其功效經實證,更能為消費者提供品質保障;其次,建議選用能夠耐受胃酸及膽酸雙重考驗的菌株,例如含有B菌的優酪乳,這類菌株可在腸道中與壞菌競爭生存空間,幫助抑制壞菌增生、改善腸道環境,進一步降低腸道發炎與腸癌風險。

研究:天天喝優酪乳補好菌,降低腸癌風險26%。 圖/張益華提供

