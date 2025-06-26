新車安全評等 NISSAN SENTRA獲5顆星

交通部今天公布台灣新車安全評等（TNCAP）第2季2車型評等結果，其中NISSAN SENTRA獲得5顆星評等，TOYOTA VIOS獲得3顆星評等。

交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），在完成今年第2季2車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今天舉辦記者會公布業者自費申請試驗的NISSAN SENTRA、政府經費執行的TOYOTA VIOS等2車型評等結果。

根據評等報告，NISSAN SENTRA在4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%及安全輔助70%，依據星級評等平衡標準規定，SENTRA車型整體星級評等為5顆星。

TOYOTA VIOS在4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%及安全輔助25%，整體星級評等為3顆星。

財團法人車輛安全審驗中心研究企畫二部經理洪國益解釋，TOYOTA VIOS獲得3顆星主要與主動配備不足有關，在安全輔助項目4項試驗中，在安全帶提醒裝置得到3分，因此得分率25%。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，目前累計已有3個車型自費申請試驗，對產業、政策及民眾而言，屬於正向表徵，業者自費評等的結果也都不錯。

林福山指出，民眾在購車時都有其考量，但站在交通部立場，希望民眾能夠將安全性列為優先考量。他認為，隨著TNCAP推動、建立相關觀念後，對產業一定能形成正向影響及循環。

交通部表示，預計今年9月底會繼續公布3車型（LEXUS RX、TOYOTA TOWN ACE及MG HS）的車輛安全評等結果，讓民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供民眾更多車輛安全資訊。

另外，交通部研議修正公路法，規劃由車輛業者提供試驗用車輛、負擔測試費用。林福山表示，原先由政府編列經費，現在已有相關修正草案。他坦言，要業者出錢、出車，總是需要多一點時間溝通，希望能在下半年將草案送至立法院。

林福山表示，台灣TNCAP主要依據歐盟作法，新版的規章將在明年實施，未來將逐步導入如汽車對機車影響、高齡駕駛等相關安全項目，但建立標準檢測能量還需要一些時間。

財團法人車輛研究測試中心表示，日本已有針對誤踩油門、如何控制進行研究，像是由超聲波雷達偵測是否有障礙物、行人，一般適用時速30公里以下，高速則有緊急煞車系統，因聯合國還未實施，目前交通部、經濟部與車輛研究測試中心正在研究細節，包括未來如何進行測試。