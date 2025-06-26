台中榮總當選全球百大智慧醫院 兩岸三地唯一進榜醫院

由美國新聞週刊（Newsweek）與調研機構Statista 合作進行的「2025年全球最佳智慧醫院評比」（Newsweek World's Best Smart Hospitals 2025）日前揭曉，台中榮民總醫院列名全球99名，是目前兩岸三地唯一進入百大排名的醫院。退輔會主委嚴德發日前視察台中榮總，對該院努力導入智慧醫療的表現高度肯定。包括智慧病房、遠距醫療中心、全自動智能檢查室等，近日還完成加護病房的人工智慧急性腎損傷預測軟體，並與鴻海、日本川崎合作，研發護理機器人。

台中榮總院長傅雲慶表示，該院在民國111年5月成立遠距照護中心，結合各部門協作、24小時護理專業支援及資訊技術援助，提供即時醫療諮詢、遠距視訊會診、複雜手術遠距協助，以及居家與救護車上的生理數據即時監測等多元服務。遠距視訊會診提供可10科、14診，112至113年共執行670例，成功協助榮家機構減少9成以上病人奔波轉送，並曾進行6例複雜性遠距心導管會診，協助其他醫院順利執行心導管手術。

為了降低加護病房的病患風險與醫護負擔，中榮與廠商合作，開發出「人工智慧急性腎損傷預測輔助軟體」。所有病患的生理狀況監測數據，以及醫師用藥狀況，都會輸入系統，並且評估其發生急性腎損傷的機率。如果屬於高風險，系統就會發出警示，提醒醫護人員注意，並且改換使用腎毒性較低藥物等方式。目前已有其他醫療院所洽詢引進這套系統，中榮也持續與AI廠商合作，研發其他風險的監控軟體。

中榮也首創全國之先，設立全自動智能檢驗室，所有的醫療檢體標本，都利用自動軌道系統運送串聯。估計可以減少人力25%，更重要的是降低感染風險，確保人員安全工作環境。

護理人力嚴重不足，是近年國內醫院普遍狀況，不少醫院甚至被迫關閉部分病房，甚至被媒體形容為「得護理師得天下」。對此中榮表示，院方積極打造幸福職場，替護理人員提供單人宿舍，並與中科舉辦未婚聯誼等活動。在努力之下，護理人員每年離職率僅有5%出頭，遠低於全國醫學中心級醫院的平均數12.5%。目前護理師職缺都處滿編狀態，還有數百位候補人員正在等候通知，人力無虞。