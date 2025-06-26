GO SURVEY消費白皮書揭消費力變動 AI數據打造精準經營

在全球關稅調整、匯率波動與通膨壓力等不確定因素影響下，消費信心產生動搖，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 26日舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代 重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，協助企業在變局中掌握新價值觀與經營機會點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城表示，國際局勢持續動盪，全球下半年將面臨更嚴峻挑戰。根據GO SURVEY調查，超過8成消費者坦言近2個月的變化已動搖其消費信心，超過36%預期經濟影響將持續半年至1年，近4成民眾開始緊縮非必要日常開支。他強調：「在這波變動浪潮中，顧客不是不消費，而是更謹慎選擇值得消費的理由。企業應透過數據理解顧客內在需求，從變化中找到經營機會點，掌握消費決策關鍵。」

GO SURVEY總監呂宛蓁指出，消費白皮書調查發現「健康」仍是各世代共同最重視的價值，但在外在環境不穩影響下，「財富穩定」與「心理平衡」的重要性顯著提升。消費者在不安氛圍中，傾向追求「生活掌控力」與「自我復原力」2大情感需求，消費決策不再僅靠理性考量，而是更重視心理層面的滿足。產品與行銷若能呼應「主導權、自我時光、安心感」等訴求，甚至具備「客製化、轉換開關、特殊意義」的設計，將更能觸動消費者內在動機，實現「紓壓、犒賞、提升生活品質」等目標，進而達成消費轉換。

報告也剖析不同年齡世代在生活重心與消費偏好上的差異。20世代關注工作與生活平衡，偏好視聽表演與運動賽事；30世代同時兼顧家庭與個人需求，消費偏好國際精品與戶外活動；40世代則對美容保養與旅遊活動更感興趣；50世代以上族群強調精神富足，願意為體驗課程與串流影音內容投資。GO SURVEY強調，品牌應掌握不同世代的價值落點，才能在變動中與目標客群有效溝通、創造經營商機。

論壇也以「善用數據贏得新客」與「點數驅動與顧客洞察雙布局」兩大主軸，強調數據驅動下的行銷策略。iCONNECT智能數據行銷智慧媒體部總監劉艾薇分享，透過CRM+AI精準行銷平台，可進行顧客分群、剖析消費偏好、顧客洞察差異化及Persona樣貌建構，協助品牌量身打造行銷內容，提升轉換率與會員價值。