快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

GO SURVEY消費白皮書揭消費力變動 AI數據打造精準經營

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇發表最新消費者白皮書。（右起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷智慧媒體部總監劉艾薇、行銷業務部副總經理丁立雯、智慧媒體部副總經理李淑君、總經理李明城、顧客洞察部總監呂宛蓁、行銷業務部總監江盈美、顧客洞察部協理黃玉琴。記者林士傑／攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇發表最新消費者白皮書。（右起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷智慧媒體部總監劉艾薇、行銷業務部副總經理丁立雯、智慧媒體部副總經理李淑君、總經理李明城、顧客洞察部總監呂宛蓁、行銷業務部總監江盈美、顧客洞察部協理黃玉琴。記者林士傑／攝影

在全球關稅調整、匯率波動與通膨壓力等不確定因素影響下，消費信心產生動搖，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 26日舉行年度消費趨勢論壇，以「變動時代 重塑消費新決策」為題，發表最新消費者白皮書，協助企業在變局中掌握新價值觀與經營機會點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理李明城表示，國際局勢持續動盪，全球下半年將面臨更嚴峻挑戰。根據GO SURVEY調查，超過8成消費者坦言近2個月的變化已動搖其消費信心，超過36%預期經濟影響將持續半年至1年，近4成民眾開始緊縮非必要日常開支。他強調：「在這波變動浪潮中，顧客不是不消費，而是更謹慎選擇值得消費的理由。企業應透過數據理解顧客內在需求，從變化中找到經營機會點，掌握消費決策關鍵。」

GO SURVEY總監呂宛蓁指出，消費白皮書調查發現「健康」仍是各世代共同最重視的價值，但在外在環境不穩影響下，「財富穩定」與「心理平衡」的重要性顯著提升。消費者在不安氛圍中，傾向追求「生活掌控力」與「自我復原力」2大情感需求，消費決策不再僅靠理性考量，而是更重視心理層面的滿足。產品與行銷若能呼應「主導權、自我時光、安心感」等訴求，甚至具備「客製化、轉換開關、特殊意義」的設計，將更能觸動消費者內在動機，實現「紓壓、犒賞、提升生活品質」等目標，進而達成消費轉換。

報告也剖析不同年齡世代在生活重心與消費偏好上的差異。20世代關注工作與生活平衡，偏好視聽表演與運動賽事；30世代同時兼顧家庭與個人需求，消費偏好國際精品與戶外活動；40世代則對美容保養與旅遊活動更感興趣；50世代以上族群強調精神富足，願意為體驗課程與串流影音內容投資。GO SURVEY強調，品牌應掌握不同世代的價值落點，才能在變動中與目標客群有效溝通、創造經營商機。

論壇也以「善用數據贏得新客」與「點數驅動與顧客洞察雙布局」兩大主軸，強調數據驅動下的行銷策略。iCONNECT智能數據行銷智慧媒體部總監劉艾薇分享，透過CRM+AI精準行銷平台，可進行顧客分群、剖析消費偏好、顧客洞察差異化及Persona樣貌建構，協助品牌量身打造行銷內容，提升轉換率與會員價值。

此外，HAPPY GO行銷業務部總監江盈美也指出，點數經營不只是消費回饋工具，更可深化顧客情感連結。透過點數設計，滿足顧客的參與感、成就感與歸屬感，強化顧客忠誠度與品牌好感度。HAPPY GO持續以「數據洞察＋點數經營」雙軌策略，靈活佈局多元行銷活動，創造高價值會員的長期經營動能。

GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇，吸引眾多行銷與品牌領域專業人士共襄盛舉。記者林士傑／攝影
GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇，吸引眾多行銷與品牌領域專業人士共襄盛舉。記者林士傑／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城分享消費趨勢觀察。記者林士傑／攝影
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城分享消費趨勢觀察。記者林士傑／攝影

通膨 財富 總監 消費者 品牌 價值觀

延伸閱讀

民進黨：中共對台敵對狀態從未改變 台海緊張根本原因

零工經濟影響性工作者健康資訊取得 白皮書揭露困境

台灣美國商會示警供電疑慮 不利AI、半導體

影／美國商會公布2025白皮書 籲打造韌性台灣

相關新聞

夜間津貼將調！台鐵產工：8年漲40元「是羞辱不是肯定」

台鐵員工長期不滿薪資問題，台鐵董事長鄭光遠昨於立院宣布將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，規畫夜間津貼增加33%，從每晚...

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午13時40分針對全台12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

罹乳癌當街哭到被當瘋子 她花200萬治療「再多都得花」

過去健保乳癌用藥給付嚴苛，許多病人無法獲得免疫治療給付。今年53歲三陰性乳癌病友Amanda，多年期得知罹癌時，曾在馬路...

台灣無法可管？癮君子邊走邊抽菸 OL制止遭嗆：可戴兩層口罩

一名女性上班族在Dcard發布貼文表示， 上班路上聞到一名女子正邊走邊抽菸，讓她上前制止，未料對方卻以「已經在公共空間抽」為由，請她戴上兩層口罩，讓她氣到發文反問：「我為什麼要吸你自由的菸？」

行李箱比公共馬桶還髒58倍！專家教清潔「5建議」 防止病菌上身

每次度假回家，你是否會把行李箱直接丟到床上拆行李？

氣溫飆破30度！北捷列車溫度調降 文湖線等「開放層」再裝水冷扇

台北捷運列車開啟夏日模式，尖峰時刻車廂溫度調到23度、非尖峰時段為24度。針對開放式的月台層，北捷說，文湖線的轉乘站點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。