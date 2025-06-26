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健保補助脊椎護架自付差額 病患可選低風險新材質手術

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署組長黃育文說明「脊椎間體護架」（CAGE）民眾自付差額的方式納入健保。記者蘇健忠／攝影
健保署組長黃育文說明「脊椎間體護架」（CAGE）民眾自付差額的方式納入健保。記者蘇健忠／攝影

衛福部健保會昨開會討論同意將「脊椎間體護架」（CAGE），以民眾自付差額的方式納入健保。健保署醫審及藥材組長黃育文指出，嚴重性退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫者有望適用，健保將支出醫材2成費用，預估約1萬人受惠。

「脊椎間體護架」（CAGE）特材按照功能約可分成三大類，並且可再區分出19項次功能分類，共有86個品項。黃育文表示，同一個次分類中的特材價格一樣，因此共有19個價錢，依照醫材比價網資訊，金額從5萬4450元至19萬6550元。

價錢差異，主要是依照手術術式跟材質而有不同，例如有的不用從脊椎開刀風險較低，或是塑膠材質、鈦金屬材質等差異。黃育文說，傳統健保給付的脊椎間體護架為塑膠的PEEK材質，並且必須從脊椎開刀，有的患者會擔心比較危險或是狀況不適合，因此開放使用其他特材的自付差額給付，讓患者可以選擇。

黃育文表示，昨日健保會中同意將把特殊材料「特殊功能／材質脊椎間體護架（CAGE）」用自付差額納入健保給付，因此健保重新議價後，價錢降低至4萬4205元至12萬6055元之間，健保會給付2成費用，因此民眾負擔金額約在3萬5364元至10萬844元之間。原本不同地區相同功能的特才差異大，加入健保後不只負擔減輕，更可以避免不同地區的價格落差大。

目前健保自付差額品項共有11大類，包含義肢、人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、人工髖關節等，健保會同意後，仍需要衛福部公布，黃育文說，政策預計在下半年上路，屆時街新增為12大類特材有自付差額。

黃育文指出，由於高齡化下，脊椎相關退化問題者不少，本次僅針對部分脊椎跟腰椎患者給付差額，約有1萬人受惠，新增支出一年約3億元。符合對象分別如下：

1. 頸椎部分：

(1) 椎間盤廣泛切除者。

(2) 屈曲及伸展之X光顯示椎間有不穩定者。

(3) 單一頸椎節段(Motion segment)限用一個頸椎「脊椎間體護架」。

2. 腰椎部分：

(1) 不穩定脊椎(脊椎滑脫大於等於Grade 1，或屈曲及伸展之X光角度變化大於等於10度，或位移大於 4mm。

(2) 椎間盤X光有Vacuum phenomenon。

(3) 椎間盤顯影劑攝影(Discogram)，施行provocative test與椎間盤疼痛有正相關者。

(4) 進行長節段(大於或等於三個活動節段)之脊椎骨間融合最尾端(或L5S1)，可置放「脊椎間體護架」。

(5) 脊椎變形(側彎或駝背)導致嚴重疼痛、藥物治療無效，可申請「脊椎間體護架」。

(6) 進行Revision二次手術做椎體間融合，可使用「脊椎間體護架」。

(7) 椎孔外椎間盤突出(Far lateral HIVD)有神經根壓迫做椎體間融合，可使用「脊椎間體護架」。

(8) 進行PLIF時，每個活動節段(Motion segment)限用二個腰椎「脊椎間體護架」。進行TLIF、OLIF、XLIF、ALIF等術式時，每個活動節段限用一個腰椎「脊椎間體護架」。

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