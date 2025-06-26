健保補助脊椎護架自付差額 病患可選低風險新材質手術

衛福部健保會昨開會討論同意將「脊椎間體護架」（CAGE），以民眾自付差額的方式納入健保。健保署醫審及藥材組長黃育文指出，嚴重性退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫者有望適用，健保將支出醫材2成費用，預估約1萬人受惠。

「脊椎間體護架」（CAGE）特材按照功能約可分成三大類，並且可再區分出19項次功能分類，共有86個品項。黃育文表示，同一個次分類中的特材價格一樣，因此共有19個價錢，依照醫材比價網資訊，金額從5萬4450元至19萬6550元。

價錢差異，主要是依照手術術式跟材質而有不同，例如有的不用從脊椎開刀風險較低，或是塑膠材質、鈦金屬材質等差異。黃育文說，傳統健保給付的脊椎間體護架為塑膠的PEEK材質，並且必須從脊椎開刀，有的患者會擔心比較危險或是狀況不適合，因此開放使用其他特材的自付差額給付，讓患者可以選擇。

黃育文表示，昨日健保會中同意將把特殊材料「特殊功能／材質脊椎間體護架（CAGE）」用自付差額納入健保給付，因此健保重新議價後，價錢降低至4萬4205元至12萬6055元之間，健保會給付2成費用，因此民眾負擔金額約在3萬5364元至10萬844元之間。原本不同地區相同功能的特才差異大，加入健保後不只負擔減輕，更可以避免不同地區的價格落差大。

目前健保自付差額品項共有11大類，包含義肢、人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、人工髖關節等，健保會同意後，仍需要衛福部公布，黃育文說，政策預計在下半年上路，屆時街新增為12大類特材有自付差額。

黃育文指出，由於高齡化下，脊椎相關退化問題者不少，本次僅針對部分脊椎跟腰椎患者給付差額，約有1萬人受惠，新增支出一年約3億元。符合對象分別如下：

1. 頸椎部分： (1) 椎間盤廣泛切除者。 (2) 屈曲及伸展之X光顯示椎間有不穩定者。 (3) 單一頸椎節段(Motion segment)限用一個頸椎「脊椎間體護架」。