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頭頸癌病人年增9千人 醫：光免疫療法助「引爆癌細胞」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
口腔顎面外科學會前理事長林冠州表示，「光免疫療法」是先把藥物打入病患體內，經一段時間等待後，再以光纖置入患部，依腫瘤大小，照射3至5分鐘不等，誘發藥物活性，可觀察到癌細胞漲破。圖／林冠州提供
口腔顎面外科學會前理事長林冠州表示，「光免疫療法」是先把藥物打入病患體內，經一段時間等待後，再以光纖置入患部，依腫瘤大小，照射3至5分鐘不等，誘發藥物活性，可觀察到癌細胞漲破。圖／林冠州提供

頭頸癌在男性10大癌症中排名第4，為亞洲國家最常見的癌症之一。台灣頭頸部癌症腫瘤醫學會理事長呂宜興指出，頭頸癌每年約增加9千名頭頸癌患者，其中4成病人確診時已是第4期，治療較為困難，手術雖是治療主力，但治療武器愈多愈好，標靶、免疫、基因治療等推陳出新，新型「光免疫療法」則具標靶治療效果，同時可避免損害正常組織。

脖子以上癌症，除腦癌與眼部癌症外，都是頭頸癌範疇。呂宜興表示，台灣頭頸癌以口腔癌為主，占5成五成，口咽癌占2至3成，因人類乳突感染率提升，近年呈上升趨勢，男性菸檳酒習慣較多，部分民眾接受口腔篩檢比率偏低，導致晚期確診比例持續居高。晚期頭頸癌治療過程複雜，治療歷程長、預後不佳，即使完成治療仍有高達四成的復發轉移風險，對醫師病人雙方都是一大挑戰。

手術、放射治療及化療，為頭頸癌3大主流療法。呂宜興表示，如病灶位於相同區域復發時，較難以同一療法重複使用治療，原因是治療成效有限與病人耐受性也是考驗，醫師需規畫可行且有效的療法，來應對現有及未來可能發生復發轉移的癌細胞。若能有更多新型藥物或療法成為頭頸癌治療武器，將有助於在策略上爭取更多應變空間，增加治療方案的多元性。

口腔顎面外科學會前理事長林冠州表示，美國國家研究院（NIH）專家研發一項「光免疫療法」，臨床使用方法是先把藥物打入病患體內，經一段時間等待後，再以光纖置入患部，依腫瘤大小，照射3至5分鐘不等，誘發藥物活性，可觀察到癌細胞漲破，形同引爆癌細胞，讓腫瘤被破壞，且損壞的腫瘤細胞，會釋放特定細胞因子，引發體內免疫系統攻擊癌細胞，「不僅當下破壞，後續也可造成細胞凋亡。」

林冠州說，光免疫療法可適用於復發風險高、有反覆治療需求的頭頸癌患者，台灣多數頭頸癌患者與嚼檳榔習慣有關，嚼檳榔者在復發率與明顯高於未嚼者，約5成有再治療的需求，光免疫療法因具備可重複施行優勢，適用於這類復發風險較高的族群。不過，遠端轉移、腫瘤位置過深或被骨骼遮蔽患者，不適合接受該療法治療。

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