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觀霧步道走哪條？線上測驗配對推薦「命定之道」 圖文導覽同步推出

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
榛山觀景平台能飽覽聖稜線美景，是園區裡展望最佳的地點之一。圖／森之形自然教育團隊提供
榛山觀景平台能飽覽聖稜線美景，是園區裡展望最佳的地點之一。圖／森之形自然教育團隊提供

林業及自然保育署新竹分署今夏推出限定互動體驗主題活動「雲霧中的命定之道」，6月27日至8月31日於觀霧遊客中心，遊客掃描QR Code即可線上測驗，系統將量身推薦最適合的觀霧步道路線組合，即時提供行程建議與圖文導覽，幫助民眾規畫旅程。

新竹分署說明，觀霧國家森林遊樂區擁有多條各具特色的自然步道，自親子友善的森林漫步，到挑戰體能的登山健行，每一條都是體驗雲霧森林魅力的絕佳選擇；園區步道沿線可見參天巨木、飛瀑流泉、層巒山景與繽紛花草，四季皆美，各有風情。

「雲霧中的命定之道」主題活動透過線上互動系統與現場實體輔助的雙軌設計，不僅提升遊憩體驗，更強化暑期解說服務品質，在觀霧遊客中心每日均有安排解說人員提供個別化建議，協助遊客依體能、時間與興趣安排最佳行程，讓每位造訪者都能找到最合拍的路線。

除了線上互動，新竹分署表示，在觀霧遊客中心也限量提供5款設計精美的「觀霧步道資訊卡」，每款卡片對應一條觀霧步道，內容包含小地圖、動線建議、遊程亮點與注意事項等實用內容，極具收藏價值。

此外，卡片上的QR Code亦可連結至全新上線的「觀霧步道遊程介紹網站」，該網站整合園區資訊，包含不同族群適合的路線推薦、四季景觀特色、交通與住宿建議等，讓你行前準備、現場查詢都能一手掌握。

更多活動資訊，請關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），旅遊資訊請至「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

蜜月小徑可以感受原始森林的氣息，步道里程短但有明顯坡度。圖／森之形自然教育團隊提供
蜜月小徑可以感受原始森林的氣息，步道里程短但有明顯坡度。圖／森之形自然教育團隊提供
檜山巨木群步道是觀霧國家森林遊樂區最熱門的路線，五棵高聳入雲的紅檜巨木嵾天靜候旅人造訪。圖／森之形自然教育團隊提供
檜山巨木群步道是觀霧國家森林遊樂區最熱門的路線，五棵高聳入雲的紅檜巨木嵾天靜候旅人造訪。圖／森之形自然教育團隊提供
觀霧瀑布步道是一條林蔭步道，步道終點是一座涼亭，可遠觀山壁上的觀霧瀑布。圖／森之形自然教育團隊提供
觀霧瀑布步道是一條林蔭步道，步道終點是一座涼亭，可遠觀山壁上的觀霧瀑布。圖／森之形自然教育團隊提供
林業及自然保育署新竹分署今夏推出限定互動體驗主題活動「雲霧中的命定之道」，6月27日至8月31日於觀霧遊客中心，遊客掃描QR Code即可線上測驗，系統將量身推薦最適合的觀霧步道路線組合。圖／森之形自然教育團隊提供
林業及自然保育署新竹分署今夏推出限定互動體驗主題活動「雲霧中的命定之道」，6月27日至8月31日於觀霧遊客中心，遊客掃描QR Code即可線上測驗，系統將量身推薦最適合的觀霧步道路線組合。圖／森之形自然教育團隊提供

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