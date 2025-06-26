快訊

中美大船說翻就翻？川普轟炸伊朗成借鏡 恐改變陸對台戰略盤算

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時 氣象署發災防告警

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

聽新聞
0:00 / 0:00

父接受安寧緩和醫療 她「親見死亡發生」更用力生活

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
連純慧女士（右）已故父親連醫師，生前是一名中醫師，某次在家中跌倒後，經電腦斷層檢查，發現腦部7.5公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，「坦然面對這就是生命終點」。記者林琮恩／攝影
連純慧女士（右）已故父親連醫師，生前是一名中醫師，某次在家中跌倒後，經電腦斷層檢查，發現腦部7.5公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，「坦然面對這就是生命終點」。記者林琮恩／攝影

連純慧女士已故父親連醫師，生前是一名中醫師，某次在家中跌倒後，經電腦斷層檢查，發現腦部7.5公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，坦然面對這就是生命終點，不願二度手術，選擇接受安寧緩和醫療。連純惠說，家中雖能自然談論死亡，但親眼看到死亡活生生在眼前發生，她真正感受「人的生命真的有終點」。

連純慧表示，父親在中醫界服務超過40年，曾在台北榮總任職，後續在自家診所看診，許多病患形容，身體不舒服時，只要看連醫師一眼，就會感覺到溫暖，不舒服好了大半，這是上天賜與她從事這一行最好的天賦與祝福。父親診所中張貼安寧醫療、器官捐贈等文宣，在家中談論死亡不是禁忌，他也身體力行，在人生最後一段路選擇安寧。

連醫師某次在家中浴室摔倒，自行就醫接受電腦斷層檢查後，在右腦頂葉發現7.5公分大惡性腫瘤。連純慧說，父親自知預後不佳，很早就告訴她，若手術切除後再復發，就不再治療，要走上安寧緩和醫療，父親生病前形象瀟灑帥氣，面對惡疾，父親不希望因為徒勞無功的治療，讓自己活得不成人形，讓家人耗盡全力，「選擇安寧醫療，是他對自己的寬容，對家人的溫柔。」

復發後，連醫師在台大醫院安寧緩和病房接受照顧。連純慧表示，父親態度雖然坦然，但在意識清楚情況下，看著身體功能因腦部腫瘤逐漸喪失，這段過程仍很艱難，而父親離世後，台大醫院緩和醫療科主任姚建安還在病房陪伴家人超過1.5小時，姚建安醫師被連純慧說是「我們家的恩人」，父親離開後，她更把握生命，認真、用力且堅持的過健康每一天，父親生命精神給連純慧很大祝福，就如同父親還在家裡一樣。

台大醫院金山分院院長蔡兆勳曾參與連醫師照顧過程。他說，台大安寧緩和醫療至今滿30年，病人、家屬與醫療團隊共同學習、成長，連醫師的笑容一直存在心中，「我們稱呼他連醫師時，他的愉快燦爛，會永遠在我們心裡」，病人安心、家屬安心，醫療團隊同仁持續保持照顧熱忱，是台大緩和醫療科重要使命，「台大不僅重視高科技醫療，人文關懷也是重點。」

醫師 台大醫院

延伸閱讀

謝謝你留下來陪我／林芳郁當年迪斯耐題 險問倒吳明賢

郭明裕讚林芳郁羅東人的耿直 改變台大醫院紅包文化

吳明賢將接任台大醫學院長 總統曝下一步再培育人才

賴清德總統出席台大醫院130周年慶 證實台大院長吳明賢將卸任

相關新聞

夜間津貼將調！台鐵產工：8年漲40元「是羞辱不是肯定」

台鐵員工長期不滿薪資問題，台鐵董事長鄭光遠昨於立院宣布將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，規畫夜間津貼增加33%，從每晚...

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午13時40分針對全台12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

罹乳癌當街哭到被當瘋子 她花200萬治療「再多都得花」

過去健保乳癌用藥給付嚴苛，許多病人無法獲得免疫治療給付。今年53歲三陰性乳癌病友Amanda，多年期得知罹癌時，曾在馬路...

台灣無法可管？癮君子邊走邊抽菸 OL制止遭嗆：可戴兩層口罩

一名女性上班族在Dcard發布貼文表示， 上班路上聞到一名女子正邊走邊抽菸，讓她上前制止，未料對方卻以「已經在公共空間抽」為由，請她戴上兩層口罩，讓她氣到發文反問：「我為什麼要吸你自由的菸？」

行李箱比公共馬桶還髒58倍！專家教清潔「5建議」 防止病菌上身

每次度假回家，你是否會把行李箱直接丟到床上拆行李？

國家警報大響！2縣市大雷雨狂炸1小時

國家警報響了！中央氣象署下午14時52分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。