父接受安寧緩和醫療 她「親見死亡發生」更用力生活

連純慧女士已故父親連醫師，生前是一名中醫師，某次在家中跌倒後，經電腦斷層檢查，發現腦部7.5公分大腫瘤，歷經治療且復發後，他決定不再治療，坦然面對這就是生命終點，不願二度手術，選擇接受安寧緩和醫療。連純惠說，家中雖能自然談論死亡，但親眼看到死亡活生生在眼前發生，她真正感受「人的生命真的有終點」。

連純慧表示，父親在中醫界服務超過40年，曾在台北榮總任職，後續在自家診所看診，許多病患形容，身體不舒服時，只要看連醫師一眼，就會感覺到溫暖，不舒服好了大半，這是上天賜與她從事這一行最好的天賦與祝福。父親診所中張貼安寧醫療、器官捐贈等文宣，在家中談論死亡不是禁忌，他也身體力行，在人生最後一段路選擇安寧。

連醫師某次在家中浴室摔倒，自行就醫接受電腦斷層檢查後，在右腦頂葉發現7.5公分大惡性腫瘤。連純慧說，父親自知預後不佳，很早就告訴她，若手術切除後再復發，就不再治療，要走上安寧緩和醫療，父親生病前形象瀟灑帥氣，面對惡疾，父親不希望因為徒勞無功的治療，讓自己活得不成人形，讓家人耗盡全力，「選擇安寧醫療，是他對自己的寬容，對家人的溫柔。」

復發後，連醫師在台大醫院安寧緩和病房接受照顧。連純慧表示，父親態度雖然坦然，但在意識清楚情況下，看著身體功能因腦部腫瘤逐漸喪失，這段過程仍很艱難，而父親離世後，台大醫院緩和醫療科主任姚建安還在病房陪伴家人超過1.5小時，姚建安醫師被連純慧說是「我們家的恩人」，父親離開後，她更把握生命，認真、用力且堅持的過健康每一天，父親生命精神給連純慧很大祝福，就如同父親還在家裡一樣。

台大醫院金山分院院長蔡兆勳曾參與連醫師照顧過程。他說，台大安寧緩和醫療至今滿30年，病人、家屬與醫療團隊共同學習、成長，連醫師的笑容一直存在心中，「我們稱呼他連醫師時，他的愉快燦爛，會永遠在我們心裡」，病人安心、家屬安心，醫療團隊同仁持續保持照顧熱忱，是台大緩和醫療科重要使命，「台大不僅重視高科技醫療，人文關懷也是重點。」