吃鈣當心腎結石？營養師搖頭「不吃風險更高」：4種人要注意

鈣吃太多會得腎結石？營養師高敏敏搖頭指出「這是常見迷思」，事實上不補鈣反而會讓風險更高！她列出四種「飲食預防」小技巧與4種「要避免」的飲食內容，提醒有腎結石體質或家族史的人，吃對了才能遠離結石痛到跪！

高敏敏在臉書粉專表示不少人為了預防結石刻意少喝牛奶、不補鈣，反而本末倒置。到底補鈣會不會導致腎結石？又該怎麼吃才能真正預防？一起來破解：

一、每日攝取鈣質1000mg

首先，高敏敏提醒大家「別害怕補鈣」！足夠的鈣質反而能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，可以有效降低腎結石風險。建議選擇牛奶、小魚乾、鈣片、起司等鈣質來源，確保每天鈣攝取充足。

二、減少動物蛋白，適量植物蛋白

高敏敏提醒，過量動物性蛋白，例如紅肉、內臟會增加尿液中的鈣和尿酸，讓腎結石風險上升，建議多吃植物性蛋白，例如黑豆、鷹嘴豆、黃豆、毛豆等。不僅有蛋白質還富含膳食纖維，有助於腎臟健康。

三、每日充足飲水量

高敏敏指出「多喝水是預防腎結石的關鍵」！建議大家每天至少喝2000至2500ml的水幫助尿液稀釋，降低草酸鈣結晶形成的機會。

另外，檸檬水含有檸檬酸，可以幫助防止腎結石生成也是很好的選擇。

四、自行料理新鮮食物

高敏敏建議，避免食用加工食品、外食常含高鈉、添加物，這些食物容易增加腎臟負擔，如果能自己烹調，掌控用鹽量、選擇新鮮食材才能更輕鬆的降低結石風險！

另外，高敏敏也附上「要避免」的飲食方針：

一、高草酸飲品

濃茶、咖啡、可樂等飲品含有較多草酸，然而草酸會與鈣結合形成結晶沉積在腎臟內，增加結石的風險。因此，高敏敏提醒「建議適量飲用」，並確保每天鈣質攝取足夠。

二、高劑量維他命C

注意！維生素C過量時（每日超過1000毫克）會在體內轉化為草酸，增加腎結石風險，因此雖說可以適量攝取水果中的維他命C，但記得避免高劑量維他命C補充品，特別是已經有腎結石病史的人。

三、高鈉重鹹飲食

過多的鹽分會增加尿鈣排泄，讓腎結石風險上升，高敏敏建議少喝濃湯、少用醬料，減少鈉攝取，維持鈣質平衡減少腎結石機率。

四、加工食品

加工食品例如香腸、培根、泡麵等，這些食物鈉含量高也可能含有磷酸鹽等添加物，容易影響腎臟健康導致鈣質流失，增加腎結石風險。高敏敏建議選擇新鮮天然食物保護腎臟。

腎結石高風險群：

一、水分攝取不足者

當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加導致礦物質，如鈣、草酸、尿酸等更容易結晶並形成結石。

二、飲食不均衡者

高敏敏強調飲食不均勻是導致腎結石的重要因素，特別是高草酸、高蛋白和高鈉飲食都可能增加結石的風險。無論是某些營養素攝取過多或過少都可能干擾身體的礦物質代謝進而促成腎結石的形成。

三、肥胖與代謝異常者

肥胖與代謝症候群會影響腎臟功能，導致尿液酸鹼值失衡增加結石風險，不僅如此，「高尿酸血症」亦常見於肥胖者，高敏敏提醒尿液中的尿酸過高也容易造成尿酸結石。

四、家族史與遺傳史

若家族中有腎結石病史，個人罹患腎結石的機率會增加或是身體有其他疾病都有可能引發腎結石，須特別留意。