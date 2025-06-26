「胰島素阻抗」恐讓大腦提早退化 營養師：40歲就該注意

74歲心臟外科權威名醫林芳郁罹患失智症，是這陣子社會相當關注的話題，許多人以為失智是老年才會出現的症狀，但營養師呂美寶提醒，其實大腦的退化可能早在40歲左右就已悄悄啟動，而「胰島素阻抗」正是潛藏的大危機。

呂美寶在臉書發文表示，胰島素阻抗雖看似與血糖相關，實際上卻對「記憶力」、「思考力」甚至大腦結構造成深遠影響，是腦中潛藏的未爆彈。

她指出，大腦雖僅佔體重的2％，卻消耗全身20％的葡萄糖，是名副其實的能量怪獸。而葡萄糖要進入大腦細胞，需要胰島素作為「鑰匙」，一旦出現胰島素阻抗，代表這把鑰匙插不進鎖孔，細胞無法順利獲取能量，導致系統運作出現問題。

進一步來看，高血糖與胰島素阻抗會產生多種連鎖反應，包括：

一、胰島素濃度過高會抑制「胰島素分解酶」（IDE），讓毒性β-類澱粉蛋白堆積，增加罹患阿茲海默症的風險。 二、胰島素訊號異常，導致Tau蛋白過度磷酸化，形成神經纖維纏結，影響神經訊號傳遞。 三、胰島素阻抗會誘發慢性發炎與氧化壓力，進一步傷害神經細胞。 四、若本身具有APOE ε4基因，這些作用會產生疊加效果，使病程加速惡化。

呂美寶強調，胰島素阻抗不只是代謝問題，更是一場「神經系統與代謝系統的雙重失衡」，傳統上大家關注的是空腹血糖與糖化血色素，但其實胰島素本身的變化，常是更早出現的警訊。

她建議，健康檢查時除了空腹血糖，也可一併檢測「空腹胰島素」，並計算「HOMA-IR指數」（胰島素阻抗指數）來初步了解代謝狀況。一般建議HOMA-IR值應小於1.4，若超過2，則應提高警覺。