抹茶還是綠茶好？想補充維生素C選「它」：總共差4倍！

大家平時愛喝綠茶還是抹茶呢？日本專欄「栄養士食堂」特別詳細解釋綠茶與抹茶營養價值的差別。事實上兩者都是由植物茶樹（チャノキ 茶の木）未經發酵製成，抹茶可以說是綠茶的一種，只是兩者透過不同方式製成。

綠茶在採摘前會先充分沐浴陽光，抹茶則在採摘前會提前使用簾子或稻草等物品遮光20日左右，確保避免太陽直射。正因如此，抹茶相對綠茶會產生較少兒茶素帶來的苦澀，甚至富含會帶來甜味的茶胺酸，所以常被使用於甜點。

至於抹茶vs綠茶究竟誰的營養價值比較高呢？

綠茶（煎茶）中每100g含量較高的營養素：

食物纖維：約1.2倍多，改善腸道環境的纖維

鉀：約1.2倍多

鐵：約1.2倍多，可以有效預防貧血

維生素E：約2.3倍多，可抗氧化

維生素C：約4倍多，合成膠原蛋白不可或缺的角色，亦可增強免疫力

其他如鈣、維生素B2、葉酸也略高

抹茶中含量較高的營養素：

鎂：約1.2倍，支援許多酶作用

鋅：約2倍多，可維持味覺健康

維生素K：約2倍多，有助於凝血、預防骨質疏鬆

維生素B1：約1.3倍多，預防疲勞堆積的維生素

維生素B6：約2倍多，協助蛋白質代謝

雖然兩者營養實際上差異不大，不過綠茶擁有可以預防骨質疏鬆的鈣與維持頭髮和肌膚健康的維生素B2、促進發育的葉酸，整體而言「綠茶」的營養價值更高。

雖然「綠茶」略勝一籌，但抹茶是將整片茶葉磨成粉末食用，攝取量更多。所以可針對個人營養價值所需去選擇符合需要的飲品，想要補充維生素C、維生素E、膳食纖維等，可以選綠茶，想要攝取鋅、維生素K、B可選抹茶，兩者都是美味又健康的飲品。